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06/05/2025 17:59

人行、金監總局、中證監明早召開發布會，介紹穩市場穩預期政策

　　《經濟通通訊社６日專訊》國務院新聞辦公室發出通知稱，中國人民銀行、國家金融監督管
理總局、中國證監會將於明日（７日）上午９時召開新聞發布會，由相關負責人介紹「一攬子金
融政策支持穩市場穩預期」有關情況，並答記者問。（ｓｌ）

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