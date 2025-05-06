人行、金監總局、中證監明早召開發布會，介紹穩市場穩預期政策

《經濟通通訊社６日專訊》國務院新聞辦公室發出通知稱，中國人民銀行、國家金融監督管

理總局、中國證監會將於明日（７日）上午９時召開新聞發布會，由相關負責人介紹「一攬子金

融政策支持穩市場穩預期」有關情況，並答記者問。（ｓｌ）

