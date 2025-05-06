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06/05/2025 14:51

《中國要聞》五一假期全國快遞攬投超４８億件，同比增兩成創新高

　　《經濟通通訊社６日專訊》國家郵政局監測數據顯示，２０２５年「五一」假期（５月１日
－５月５日），全國郵政快遞業累計攬投快遞包裹超４８億件，同比增長超兩成，創歷史同期新
高。（ｊｑ）

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