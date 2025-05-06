《中國房產》機構：深圳４月二手房錄得量環比下降１４﹒４％

《經濟通通訊社６日專訊》據深圳市房地產中介協會統計，２０２５年４月深圳市二手房錄
得６５９７套，環比下降１４﹒４％，同比增長３３﹒５％。截至２０２５年４月３０日，據深
圳市房地產信息平台公開在售二手房數量統計，全市有效在售二手房源７２３９１套，對比上月
同期統計的７１５９０套在售房源增加８０１套，環比增長１﹒１％，業主委託出售意願持續保
持較高水平。（ｊｑ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
06/05/2025 18:02
《經濟通通訊社６日專訊》據深圳市房地產中介協會統計，２０２５年４月深圳市二手房錄
得６５９７套，環比下降１４﹒４％，同比增長３３﹒５％。截至２０２５年４月３０日，據深
圳市房地產信息平台公開在售二手房數量統計，全市有效在售二手房源７２３９１套，對比上月
同期統計的７１５９０套在售房源增加８０１套，環比增長１﹒１％，業主委託出售意願持續保
持較高水平。（ｊｑ）
送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好
上一篇新聞︰06/05/2025 18:09 【人行操作】人行：４月ＳＬＦ操作９﹒０５億，ＰＳＬ餘額持平
下一篇新聞︰06/05/2025 18:02 《中國要聞》滴滴：五一假期異地打車需求漲三成，香港訂單漲兩倍
06/05/2025 17:59 人行、金監總局、中證監明早召開發布會，介紹穩市場穩預期政策
06/05/2025 17:52 《汽車新勢力》奇瑞汽車申請「奇瑞子期」「伯牙知音」等商標
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N