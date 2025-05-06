《中國房產》機構：深圳４月二手房錄得量環比下降１４﹒４％

《經濟通通訊社６日專訊》據深圳市房地產中介協會統計，２０２５年４月深圳市二手房錄

得６５９７套，環比下降１４﹒４％，同比增長３３﹒５％。截至２０２５年４月３０日，據深

圳市房地產信息平台公開在售二手房數量統計，全市有效在售二手房源７２３９１套，對比上月

同期統計的７１５９０套在售房源增加８０１套，環比增長１﹒１％，業主委託出售意願持續保

持較高水平。（ｊｑ）

