  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯
AH股新聞

06/05/2025 09:30

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒４９％，五一零售餐飲銷售增６﹒３％

　　《經濟通通訊社６日專訊》內地五一黃金周５日假期結束，滬深股市今早高開，上證綜合指
數（滬綜指）高開０﹒４９％，報３２９５﹒２５點，深成指高開０﹒７５％，通信設備、汽車
股造好，與五一假期各地景點人山人海相反，旅遊板塊今早跌幅逾１％，為最大跌幅板塊。
　
　　商務部公布，五一黃金周５日假期，中國重點零售和餐飲企業銷售額按年增長６﹒３％；重
點零售企業家電、汽車、通訊器材銷售額按年分別上升１５﹒５％、１３﹒７％和１０﹒５％。
　
　　中美關稅戰方面，美國總統特朗普周一在白宮出席活動時表示，近期中國情況很差，受到很
嚴重的摧毀，因此很希望與美國達成協議，但他們必須同意一個對美國公平的協議。
　
　　據《彭博》早前報道，中國已開始對部分美國商品豁免關稅，一份包含１３１項美國商品的
豁免清單在貿易商和企業之間流傳，其中包括藥品和工業化學品等。這些商品的進口總額可能達
到約４００億美元，佔２０２４年中國自美國進口總額約２４％。
　
　　人民銀行今日進行４０５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒５％。
五一假期相關到期逆回購順延到今日有合共１０８７０億元逆回購到期，即今日淨回籠６８２０
億元。本周公開市場將有１６１７８億元逆回購到期，是兩個月來最大單周規模。（ｃｔ）

【你點睇？】特朗普宣布向全部海外製作電影徵收100%關稅，指可重振美國電影業，你認為措施能否起到幫助？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

港股 | 蕭猷華：中美貿易戰有望進一步降溫

04/05/2025 15:03

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

中國奮進、美國自殘，強弱逆轉

02/05/2025 08:17

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處