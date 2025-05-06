《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒４９％，五一零售餐飲銷售增６﹒３％

《經濟通通訊社６日專訊》內地五一黃金周５日假期結束，滬深股市今早高開，上證綜合指

數（滬綜指）高開０﹒４９％，報３２９５﹒２５點，深成指高開０﹒７５％，通信設備、汽車

股造好，與五一假期各地景點人山人海相反，旅遊板塊今早跌幅逾１％，為最大跌幅板塊。



商務部公布，五一黃金周５日假期，中國重點零售和餐飲企業銷售額按年增長６﹒３％；重

點零售企業家電、汽車、通訊器材銷售額按年分別上升１５﹒５％、１３﹒７％和１０﹒５％。



中美關稅戰方面，美國總統特朗普周一在白宮出席活動時表示，近期中國情況很差，受到很

嚴重的摧毀，因此很希望與美國達成協議，但他們必須同意一個對美國公平的協議。



據《彭博》早前報道，中國已開始對部分美國商品豁免關稅，一份包含１３１項美國商品的

豁免清單在貿易商和企業之間流傳，其中包括藥品和工業化學品等。這些商品的進口總額可能達

到約４００億美元，佔２０２４年中國自美國進口總額約２４％。



人民銀行今日進行４０５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平１﹒５％。

五一假期相關到期逆回購順延到今日有合共１０８７０億元逆回購到期，即今日淨回籠６８２０

億元。本周公開市場將有１６１７８億元逆回購到期，是兩個月來最大單周規模。（ｃｔ）

