《Ａ股行情》滬綜指半日收升近１％，鴻蒙概念等漲幅居前

《經濟通通訊社６日專訊》內地五一黃金周５日假期結束，滬深股市今日復市，高開高走。

滬綜指上午漲０﹒９４％，收報３３０９﹒９５點，重上三千三，深成指升１﹒６６％，創業板

揚２％。兩市半日成交８４９３億元（人民幣．下同），較上個交易日增量１３５３億元或

１８﹒９５％。



可控核聚板塊漲５﹒９％領漲概念板塊，中洲特材（深：３００９６３）、久盛電氣

（深：３０１０８２）、海陸重工（深：００２２５５）等漲停。消息面上，５月１日，合肥緊

湊型聚變能實驗裝置（ＢＥＳＴ）項目工程總裝工作正式啟動，較原計劃提前兩個月，首次實現

聚變能發電演示，推動燃燒等離子物理研究。



華為鴻蒙概念板塊漲幅居前，九聯科技（滬：６８８６０９）、天源迪科

（深：３０００４７）、狄耐克（深：３００８８４）、電光科技（深：００２７３０）等十餘

股漲停。據媒體報道，華為開發者大會ＨＤＣ．２０２５定檔６月２０－２２日召開。邀請函顯

示，這次大會可以深度體驗ＨａｒｍｏｎｙＯＳ最新版本的設計，鴻蒙ＰＣ版也可能亮相。此外

，據英國《金融時報》報道，華為正在深圳興建先進芯片生產線，或生產７納米芯片，以降低中

國對外國技術的依賴。



下跌方面，銀行、旅遊、石油等少數板塊跌。旅遊板塊跌０﹒４６％，超半數個股跌，黃山

旅遊（滬：６０００５４）挫２﹒５３％領跌，三峽旅遊（深：００２６２７）、三特索道

（深：００２１５９）跌逾２％。文旅部數據中心測算，今年「五一」５天假期全國國內出遊

３﹒１４億人次，同比增長６﹒４％；國內遊客出遊總花費１８０２﹒６９億元，同比增長８％

。較２０２４年五一黃金周數據相比為遜，且均為個位數增長。２０２４年「五一」假期國內遊

人次增長７﹒６％，出遊總花費１６６８﹒９億元，同比增長１２﹒７％。（ｊｑ）

