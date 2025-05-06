  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

06/05/2025 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日收升近１％，鴻蒙概念等漲幅居前

　　《經濟通通訊社６日專訊》內地五一黃金周５日假期結束，滬深股市今日復市，高開高走。
滬綜指上午漲０﹒９４％，收報３３０９﹒９５點，重上三千三，深成指升１﹒６６％，創業板
揚２％。兩市半日成交８４９３億元（人民幣．下同），較上個交易日增量１３５３億元或
１８﹒９５％。
　
　　可控核聚板塊漲５﹒９％領漲概念板塊，中洲特材（深：３００９６３）、久盛電氣
（深：３０１０８２）、海陸重工（深：００２２５５）等漲停。消息面上，５月１日，合肥緊
湊型聚變能實驗裝置（ＢＥＳＴ）項目工程總裝工作正式啟動，較原計劃提前兩個月，首次實現
聚變能發電演示，推動燃燒等離子物理研究。
　
　　華為鴻蒙概念板塊漲幅居前，九聯科技（滬：６８８６０９）、天源迪科
（深：３０００４７）、狄耐克（深：３００８８４）、電光科技（深：００２７３０）等十餘
股漲停。據媒體報道，華為開發者大會ＨＤＣ．２０２５定檔６月２０－２２日召開。邀請函顯
示，這次大會可以深度體驗ＨａｒｍｏｎｙＯＳ最新版本的設計，鴻蒙ＰＣ版也可能亮相。此外
，據英國《金融時報》報道，華為正在深圳興建先進芯片生產線，或生產７納米芯片，以降低中
國對外國技術的依賴。
　
　　下跌方面，銀行、旅遊、石油等少數板塊跌。旅遊板塊跌０﹒４６％，超半數個股跌，黃山
旅遊（滬：６０００５４）挫２﹒５３％領跌，三峽旅遊（深：００２６２７）、三特索道
（深：００２１５９）跌逾２％。文旅部數據中心測算，今年「五一」５天假期全國國內出遊
３﹒１４億人次，同比增長６﹒４％；國內遊客出遊總花費１８０２﹒６９億元，同比增長８％
。較２０２４年五一黃金周數據相比為遜，且均為個位數增長。２０２４年「五一」假期國內遊
人次增長７﹒６％，出遊總花費１６６８﹒９億元，同比增長１２﹒７％。（ｊｑ）

【你點睇？】特朗普宣布向全部海外製作電影徵收100%關稅，指可重振美國電影業，你認為措施能否起到幫助？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰06/05/2025 11:52  內地版蘋果ＡＩ傳隨ｉＯＳ１８﹒６上線，由阿里百度提供技術支持

下一篇新聞︰06/05/2025 11:37  【關稅戰】ＳＨＥＩＮ及Ｔｅｍｕ加大英法廣告投放，轉移美國關稅

其他AH股新聞
More

06/05/2025 11:32  《駐京專電》「五一」出入境１０８９萬人次增三成，外國人增四成

06/05/2025 11:18  《Ａ股焦點》鴻蒙概念持續走高，華為據報或在深圳建７納米生產線

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

港股 | 蕭猷華：中美貿易戰有望進一步降溫

04/05/2025 15:03

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

中國奮進、美國自殘，強弱逆轉

02/05/2025 08:17

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處