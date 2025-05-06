《Ａ股行情》滬指復市收升１﹒１％企穩三千三，五一出遊消費報喜

《經濟通通訊社６日專訊》內地五一假期結束，滬深股市復市５月開門紅，滬綜指高開高走

，收市升１﹒１３％，報３３１６﹒１１點，是４月３日以來收市重上及企穩三千三，深成指則

升１﹒８％，創業板指大升１﹒９７％。兩市成交錄１﹒３４萬億元（人民幣．下同），較上個

交易日增１４％。稀土、華為概念板塊升幅領先，銀行及石油板塊下跌拖後腿。



數據顯示，假期５天國內出遊人次增６﹒４％、出遊總花費１８０２﹒６９億元，同比增

８％。《路透》根據官方數據計算，為期５天的五一假期，人均消費僅增１﹒５％，達到

５７４﹒１元，低於２０１９年疫情爆發前的人均支出６０３﹒４元。商務部數據，五一假期內

地重點零售和餐飲企業銷售額較去年同期上升６﹒３％。旅遊及消費股升跌互見。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８０８﹒５４ ＋１﹒０１

上證指數 ３３１６﹒１１ ＋１﹒１３ ５５１８﹒００

深證成指 １００８２﹒３３ ＋１﹒８４ ７８４４﹒００

創業板指 １９８６﹒４１ ＋１﹒９７

科創５０ １０２６﹒５２ ＋１﹒３９

Ｂ股指數 ２５７﹒８５ ＋１﹒５１ １﹒３８

深證Ｂ指 １１８０﹒０４ ＋０﹒８６ ０﹒７０

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