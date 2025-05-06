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AH股新聞

06/05/2025 15:07

《Ａ股行情》滬指復市收升１﹒１％企穩三千三，五一出遊消費報喜

　　《經濟通通訊社６日專訊》內地五一假期結束，滬深股市復市５月開門紅，滬綜指高開高走
，收市升１﹒１３％，報３３１６﹒１１點，是４月３日以來收市重上及企穩三千三，深成指則
升１﹒８％，創業板指大升１﹒９７％。兩市成交錄１﹒３４萬億元（人民幣．下同），較上個
交易日增１４％。稀土、華為概念板塊升幅領先，銀行及石油板塊下跌拖後腿。
　
　　數據顯示，假期５天國內出遊人次增６﹒４％、出遊總花費１８０２﹒６９億元，同比增
８％。《路透》根據官方數據計算，為期５天的五一假期，人均消費僅增１﹒５％，達到
５７４﹒１元，低於２０１９年疫情爆發前的人均支出６０３﹒４元。商務部數據，五一假期內
地重點零售和餐飲企業銷售額較去年同期上升６﹒３％。旅遊及消費股升跌互見。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８０８﹒５４　　＋１﹒０１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３１６﹒１１　　＋１﹒１３　　　　５５１８﹒００　　
　　深證成指　　１００８２﹒３３　＋１﹒８４　　　　７８４４﹒００　　
　　創業板指　　１９８６﹒４１　　＋１﹒９７　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０２６﹒５２　　＋１﹒３９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５７﹒８５　　＋１﹒５１　　　　　１﹒３８　　　　
　　深證Ｂ指　　１１８０﹒０４　　＋０﹒８６　　　　　０﹒７０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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