《海納智見－荀玉根》上一輪中概股退市風波的啟示

《海納智見》近期特朗普政府對華在貿易關稅政策有所反復，市場對於美方或將經貿摩擦延

伸至金融領域的擔憂再度升溫。本文將回顧２０２０年ＨＣＦＡＡ引發的中概股退市風波，并以

史為鑒，探討當下中概股或面臨的可能衝擊。



美國中概股具有市值集中、頭部多地上市、行業分布聚集、上市擴容放緩等特點。從市值分

布來看，美國中概股市值分布高度集中，市值排名前１╱４的個股貢獻了超９８％的總市值，其

中前五大公司佔總市值比重約六成。目前多數頭部中概股已實現赴港上市，在市值排名前１╱４

的中概股中，已有７３％（市值佔比，下同）的中概股實現兩地上市，其中４５％的企業已完成

雙重主要上市，２６％企業實現在港二次上市。從行業分布看，在美中概股聚焦在新消費、科技

、以及中高端製造等三類領域，新消費中零售業（５４％，市值佔比，下同）、消費者服務

（６％）、生物製藥（５％）等佔比較高，科技中軟件服務（１６％）、媒體（２％）同樣含量

較高。從上市節奏看，近年來儘管中資企業赴美上市的數量較為穩定，但平均融資規模較２０－

２１年呈現明顯縮量，２０２５年至今赴美上市的中資股平均首發募資總額較２０年高點下滑

９３％，可見近三年中概股整體市值擴容明顯放緩。



複盤：上一輪退市風波中中概股普跌，未在港上市跌幅＞兩地上市。上一輪中概股退市風波

始於２０２０年，并在２１－２２年持續發酵，具體可以分為以下五個階段：



階段一：２０２０年末，時任美國總統特朗普簽署ＨＦＣＡＡ，市場預期短期影響或相對有

限，因此反應相對溫和，落地後一個月兩地上市╱未在港股上市的中概股均整體上漲；



階段二：２１年３月，ＳＥＣ確定了ＨＦＣＡＡ的實施規則，中概股退市危機進一步發酵，

此後一周美股中概股普遍下跌，在這一階段受中概股退市壓力加大，中概股整體跌幅較為顯著，

兩地上市╱未在港股上市的中概股漲跌幅均值分別為－２７％╱－４７％。



階段三：２１年１２月，美國 ＳＥＣ明確實施細則，２１╱１２╱０２－２２╱０３╱

０７期間納斯達克中國金龍指數漲跌幅為－３１﹒７％，兩地上市╱未在港股上市的中概股漲跌

幅均值分別為－３１％╱－３１﹒１％。



階段四：２２年３月初開始，ＳＥＣ分批次將中概股列入「預摘牌名單」，首批名單公布時

引發市場反應較為劇烈，一周內兩地上市╱未在港股上市的中概股漲跌幅均值分別為－

１９﹒２％╱－２３﹒９％。此後政策維穩信號出現，中概股整體有所修復。



階段五：２２年８月，中美簽署審計監管合作協議，中概股退市風險暫緩。這一階段中概股

退市擔憂已淡化，市場主導因素轉向國內基本面。



相較上一輪，本次中概股退市對於市場的短期衝擊或相對可控。一是多家頭部中概股已實現

兩地上市，目前已有３４家公司同時在兩地上市，其未托管在中國香港中央結算的股份市值約

１﹒９萬億港元，約佔兩地上市個股總市值的３７％，佔全部港股總市值的３﹒５％。二是當前

政策環境不斷優化，為中概股回流港股提供便利性。我們以二次上市的條件測算，未來３－５年

內符合回流的市值佔比或為２４％，僅不到５％不符合回流二次回流條件。三是當前南向資金有

望為中概股回流港股提供增量流動性支持。



風險提示：測算方式或存在偏誤；政策出台具有不確定性



《國泰海通證券首席經濟學家 荀玉根》



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