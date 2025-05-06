《神州債市》首４月地方債發行同比增８４％，其中再融資債翻倍

《經濟通通訊社６日專訊》內地地方債發行正在加速，據內媒綜合財政部、中國債券信息網

等數據，今年前４個月，全國發行地方政府債券合計約３５３５４億元（人民幣．下同），同比

增長約８４％，當中新增債券約為１﹒５萬億元，同比增長約５４％；再融資債券發行約２萬億

元，同比增長約１１６％。



４月２５日召開的中央政治局會議提到，要加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行

使用。《第一財經》引述中央財經大學教授溫來成分析，今年以來再融資債券發行規模翻倍，與

地方政府加快發行２萬億元再融資專項債券來置換存量隱性債務直接相關。根據企業預警通數據

，今年前４個月再融資債券中用於償還債務的專項債券約１﹒６萬億元。這也意味著今年２萬億

元置換隱性債務的額度大頭已經完成發行。



溫來成又指，儘管與２０２２年和２０２３年相比，新增債券發行規模有所下滑，但這跟再

融資債券發行規模大增也有關。整體看，地方政府債券發行總量遠高於往年。地方政府債券發行

需要考慮資本市場供需關係，避免發行量過高後推動利率上升，提高發債成本。（ｓｌ）

