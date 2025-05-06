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AH股新聞

06/05/2025 09:49

【聚焦數據】中國４月財新服務業ＰＭＩ降至５０﹒７，七個月最低

　　《經濟通通訊社６日專訊》內地４月服務業擴張速度放緩，景氣度降至２０２４年１０月來
新低。財新最新公布的４月中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５０﹒７，低於
３月１﹒２個百分點，在擴張區間降至七個月來最低。
　
＊財新４月綜合ＰＭＩ降至５１﹒１＊
　
　　此前公布的４月財新中國製造業ＰＭＩ走低０﹒８個百分點至５０﹒４，為２月來最低。兩
大行業景氣度雙降，當月綜合ＰＭＩ產出指數下滑０﹒７個百分點至５１﹒１，顯示國內企業生
產經營活動擴張步伐放緩。
　
　　國家統計局近期公布的數據顯示，４月製造業、服務業ＰＭＩ分別下降１﹒５個、０﹒２個
百分點至４９﹒０、５０﹒１，前者時隔兩個月重新跌回收縮區間；當月綜合產出指數錄得
５０﹒２，走低１﹒２個百分點。
　
＊需求近２８個月最低，就業仍處收縮區間＊
　
　　從分項數據看，４月服務業供需擴張同步放緩。當月新訂單指數在擴張區間降至僅略高於臨
界點位置，為近２８個月的增長期內最低。據調查，促消費政策與關稅擾動的影響基本相互抵消

　
　　市場環境不利，服務業就業繼續收縮，４月就業指數較上月邊際回升，但仍低於榮枯線。當
月積壓業務量在連降三個月後重新增長，相應指數略高於榮枯線。企業稱，這主要是因為新業務
量增長，以及貿易前景不確定因素增加。
　
＊企業盈利續承壓，企業信心跌至歷來次低＊
　
　　由於原料漲價及用工成本上升，４月投入品價格指數在擴張區間微升；而企業在需求疲軟的
背景下不得不繼續降價促銷，銷售價格指數已連續三個月低於臨界點，企業盈利承壓。
　
　　企業信心因關稅擾動受到較大打擊，４月經營預期指數在擴張區間明顯下降，錄得有數據以
來的次低點，僅高於疫情影響下的２０２０年２月。
　
＊分析：企業和居民樂觀預期不夠，培育內需難度增加＊
　
　　財新智庫高級經濟學家王喆表示，中美貿易摩擦影響下，４月製造業和服務業供需改善幅度
放緩，製造業出口壓力較大。值得注意的是，製造業和服務業生產經營預期指數分別降至史上第
三和第二低位，市場對未來經濟樂觀預期不足。２０２５年一季度國民經濟開局良好，主要宏觀
指標高於市場預期，顯示前期增量存量政策效果依舊明顯。不過，當前經濟發展的不利因素依然
較多，尤其是外部貿易環境的不確定性對企業影響較大。市場未來前景不明，企業和居民樂觀預
期不夠，培育內需難度增加。中美關稅博弈仍在進行，對經濟的負面效果將在二三季度逐步顯現
，政策對此要有充分準備，並適度靠前發力。（ｓｌ）

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