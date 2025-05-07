【關稅戰】何立峰將訪瑞士，中方同意期間與美財長貝森特會談關稅

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中美關稅戰迎轉機，雙方高層官員將就經貿

問題正式接觸。國務院副總理何立峰５月９日至１２日訪問瑞士，訪瑞期間，何立峰副總理作為

中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特舉行會談。



＊商務部：美方通過多種渠道主動傳遞信息，中方評估信息後同意接觸＊



就此次會談的背景和相關考慮，中國商務部表示，美國新政府上任以來，採取了一系列違規

、無理的單邊關稅措施，嚴重衝擊中美經貿關係，嚴重擾亂國際經貿秩序，也給世界經濟復甦增

長帶來嚴峻挑戰。中方為捍衛自身正當權益，採取了堅決有力反制。近期，美方高層不斷就調整

關稅措施放風，並通過多種渠道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方對

美方信息進行了認真評估。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，

中方決定同意與美方進行接觸。何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將在訪問瑞士期間，與

美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。



＊中方：不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議＊



商務部稱，中方的立場是一貫的，無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心不會改變

，捍衛國際公平正義、維護國際經貿秩序的立場和目標不會改變。打，奉陪到底；談，大門敞開

。任何對話談判必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下開展。中國有句古話，「聽其言

而觀其行」。美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面

影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，糾正錯誤做法，與中方相

向而行，通過平等協商解決雙方關切。如果說一套、做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫

訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。



＊綏靖換不來和平，妥協得不到尊重，中方堅定不移維護多邊貿易體制＊



商務部並稱，中方注意到，一些經濟體也正在與美方進行談判。需要強調的是，綏靖換不來

和平，妥協得不到尊重，堅持原則立場、堅持公平正義，才是維護自身利益的正確之道。無論國

際風雲如何變幻，中方將始終堅定不移擴大開放，堅定不移維護以世貿組織為核心的多邊貿易體

制，堅定不移與世界各國共享發展機遇。中方願與各方一道，不斷深化互利合作，加強溝通協調

，共同抵制單邊保護主義和霸權霸凌行徑，共同維護自由貿易和多邊主義，推動建設普惠包容的

經濟全球化。

