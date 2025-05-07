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AH股新聞

07/05/2025 10:38

《駐京專電》潘功勝：再貸款餘額５﹒９萬億元，處於合理水平

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》人民銀行行長潘功勝今日在國新辦新聞發布
會表示，在結構性貨幣政策工具引導下，金融機構信貸投向結構發生了質的變化。傳統意義上，
貨幣政策主要是總量工具，但中國經濟運行中，很多矛盾和挑戰是結構性的，結構調不好，總量
調控也很難有效發揮作用。結構性貨幣政策工具有助於推動解決一些結構性矛盾和問題。
　
＊再貸款餘額５﹒９萬億元，佔人行資產負債表規模１３％，處於合理水平＊
　
　　這些年來，人民銀行在實踐中不斷探索，按照「聚焦重點，合理適度，有進有退」的原則，
形成了總量政策工具為主，結構性政策工具為補充的貨幣政策調控框架。結構性貨幣政策工具，
一般稱為再貸款，是指中央銀行給金融機構的貸款，通過內嵌激勵機制安排，引導金融機構按照
商業原則自主向市場主體發放貸款。近年來，在結構性貨幣政策工具的引導下，金融機構的信貸
投向結構發生了質的變化，金融支持實體經濟的強度、適配性和精準性明顯提升。截至４月末，
存續工具９項，聚焦於國民經濟重點領域、重大戰略和薄弱環節，存量餘額約５﹒９萬億元，佔
人民銀行資產負債表規模的１３％，處於合理水平。
　
　　潘功勝表示，未來將根據經濟金融的運行情況和各項工具的使用效果，還可以擴大工具的規
模，完善工具的政策要素，或者創新新的政策工具。
　

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