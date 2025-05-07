《駐京專電》潘功勝解釋貨幣政策調整：降銀行負債成本促樓市企穩

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》人民銀行行長潘功勝在國新辦發布會上就幾

項總量貨幣政策措施調整展開介紹。第一，關於降低存款準備金率。這次將下調存款準備金率

０﹒５個百分點，向金融市場提供長期流動性約１萬億元（人民幣．下同）。通過降準可以優化

央行向銀行體系提供流動性的結構，降低銀行負債成本，增強銀行負債的穩定性。這次降準

０﹒５個百分點以後，整體存款準備金率的平均水平將從原來的６﹒６％降低到６﹒２％。



同時，階段性降低汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目前的５％降至０％。

這兩類機構直接面向汽車消費、設備更新投資等領域提供金融支持，降低存款準備金率後，將有

效增強這兩類機構面向特定領域的信貸供給能力。



第二，關於降低利率，有三個內容：一是下調政策利率０﹒１個百分點，所謂政策利率，在

人行政策體系中是指公開市場７天期逆回購操作利率，目前水平是１﹒５％，這次下調到

１﹒４％。經過市場化的利率傳導，預計將帶動貸款市場報價利率（ＬＰＲ）隨之下行０﹒１個

百分點。同時，將通過利率自律機制引導商業銀行相應下調存款利率。



＊銀行資金成本料年省１５０－２００億元＊



二是降低所有結構性貨幣政策工具利率０﹒２５個百分點，結構性貨幣政策工具一般指中央

銀行向商業銀行提供的貸款，預計每年可節約銀行資金成本大概１５０－２００億元，推動銀行

加力支持經濟結構轉型。



＊居民公積金貸款利息支出料年省２００億元＊



三是降低個人住房公積金貸款利率０﹒２５個百分點。其中，五年期以上的首套房利率由

２﹒８５％降至２﹒６％，其他期限的利率同步調整，預計每年將節省居民公積金貸款利息支出

超過２００億元，有利於支持居民家庭剛性住房需求，促進房地產市場止跌企穩。



人民銀行還將進一步完善貨幣政策框架，持續強化利率政策的執行和監督，對於一些不合理

的、容易削減貨幣政策傳導的市場行為加強規範，暢通貨幣政策傳導機制，提升資源配置效率。

