百濟神州（０６１６０）首季虧轉盈，經調整淨利潤１﹒３６億美元

《經濟通通訊社７日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，截至
２０２５年３月３１日止首季經調整淨利潤１﹒３６億元（美元．下同），而對上一年同期淨虧
損１﹒４６億元，每股經調整基本盈利１﹒２７美元。
期內收入１１﹒１７億元，升４８﹒６％。（ｒｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情
07/05/2025 18:33
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