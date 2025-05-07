百濟神州（０６１６０）首季虧轉盈，經調整淨利潤１﹒３６億美元

《經濟通通訊社７日專訊》百濟神州（０６１６０）（滬：６８８２３５）公布，截至

２０２５年３月３１日止首季經調整淨利潤１﹒３６億元（美元．下同），而對上一年同期淨虧

損１﹒４６億元，每股經調整基本盈利１﹒２７美元。



期內收入１１﹒１７億元，升４８﹒６％。（ｒｈ）



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