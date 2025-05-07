《神州頭條》財經報章頭版摘要：稅收數據折射經濟向新向好

《經濟通通訊７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同歐洲理事會主席就中歐建交５０周年互致賀電

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５月６日，國家主席習近平同歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩互致賀電，熱烈

慶祝中國和歐盟建交５０周年。習近平強調，以建交５０周年為契機，總結中歐關係發展經驗，

深化戰略溝通，增進理解互信，鞏固夥伴定位，擴大相互開放，妥處摩擦分歧，開辟中歐關係更

加美好的未來。中歐雙方要堅持多邊主義，捍衛公平正義，反對單邊霸凌，攜手應對全球性挑戰

，共同推動平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，為世界和平、穩定、發展、繁榮作

出更大貢獻。



強底氣添動能，稅收數據折射經濟向新向好

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５月６日，國家稅務總局稱，一季度，中國重點工程項目總體推進順利，項目投資增長勢頭良好

，尤其進入３月份後，投資項目施工明顯加快。國家稅務總局的最新數據顯示，２０２５年一季

度，全國以項目方式申報工傷保險的工程項目數量累計３﹒９萬個，同比增長９﹒４％；工程總

造價金額累計１﹒９萬億元，同比增長４﹒８％。



成交額超１﹒３萬億元，Ａ股迎來５月「開門紅」

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５月６日，Ａ股在５月首個交易日迎來「開門紅」行情。上證指數漲逾１％，站上３３００點；

深證成指、創業板指漲幅均接近２％。整個Ａ股市場超過４９００隻股票上漲，逾１４０隻股票

漲停。５月６日，Ａ股市場成交額超１﹒３萬億元，明顯高於近半個月以來的日成交水平。資金

情緒明顯回暖，滬深兩市主力資金淨流入超２５５億元，創近兩個月新高。



《上海證券報》



習近平同歐洲理事會主席就中歐建交５０周年互致賀電

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５月６日，國家主席習近平同歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩互致賀電，熱烈

慶祝中國和歐盟建交５０周年。



２０２４年北交所上市公司超八成盈利

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２０２４年，北交所上市公司以創新驅動發展，在複製經濟環境下交出一份高質量發展答卷：全

年總營收達１８０８﹒４５億元，８５％的企業實現盈利，研發投入超９１億元，專利總數達

２﹒６９萬項；中小企業營收連續五年增長，專精特新企業加速崛起。上市公司以高分紅、強回

購等方式回饋投資者，並通過多元化市值管理提振市場信心。



稅務數據顯示：一季度中國工程項目全面順利推進

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國家稅務總局５月６日發布最新稅務數據顯示，２０２５年一季度，全國以項目方式申報工傷保

險的工程項目數量累計３﹒９萬個，同比增長９﹒４％；工程總造價累計１﹒９萬億元，同比增

長４﹒８％。中國重點工程項目總體推進順利，項目投資增長勢頭良好，尤其是進入３月後，投

資項目施工明顯加快。



《證券時報》



習近平同歐洲理事會主席就中歐建交５０周年互致賀電

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５月６日，國家主席習近平同歐洲理事會主席科斯塔、歐盟委員會主席馮德萊恩互致賀電，熱烈

慶祝中國和歐盟建交５０周年。



中國將手取更積極有為宏觀政策，有信心實現經濟增長目標

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亞洲開發銀行理事會第５８屆年會５月４日至７日在意大利米蘭舉行。財政部部長、亞行中國理

事藍佛安與會並在發言中指出，中國是經濟全球化的受益者也是貢獻者，近年來對全球經濟增長

的貢獻率保持在３０％左右。中方將採取更加積極有為的宏觀政策，有信心實現２０２５年的

５％左右增長目標。中國將繼續建設國內統一大市場，擴大高水平對外開放，同世界特別是亞太

成員分享中國發展機遇與紅利，攜手應對時代挑戰，共創亞太美好未來。



港交所推出科企專線應時應勢

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５月６日，傳聞許久的港交所科企專線正式推出，港交所集團行政總裁陳翊庭曾將其形容為「手

把手的服務」。這一專線為特專科技公司及生物科技公司在提交上市申請前提供專門的指引。科

企專線在這些企業籌備上市的早期階段為它們解答關鍵問題，幫助它們更清楚地了解並滿足相關

上市規定，進一步協助它們更有效率地籌備上市。（ｅｗ）

