《鍾之日記》政策大禮包要消化，港股短暫沖喜回落

《鍾之日記》５月７日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美關稅戰延宕日久，中國政府發力穩市場穩預期，先有外交部宣布國務院副總理何立峰本

周末在瑞士將與美國財長貝森特舉行會談，後有三大金融監管部門今早９時召開新聞發布會多箭

齊發公布一攬子金融政策，包括人行宣布降準降息等１０項措施、金監局公布８項增量措施、中

證監表態全力鞏固市場穩定向好勢頭等。



中美貿易摩擦迎來轉機，市場憧憬關稅戰有望緩和，恒指今早高開逾５００點。一系列穩市

場金融政策大禮包公布後，港股盤中最多升５３４點，隨後升幅漸窄，恒指收市報２２６９１，

全日僅升２９點或０﹒１％，主板成交近２４０１億元。



＊政策提振，Ａ股連升兩日＊



滬深股市開市衝高並集體收升，惟全日升幅收窄，滬綜指高開１﹒２％，收市升０﹒８％，

報３３４２﹒６７點，兩連升，深成指收升０﹒２２％，創業板指升０﹒５１％。成交放量，兩

市全體成交額約１﹒４７萬億元人民幣，較上個交易日增近一成。有分析指，４月ＰＭＩ數據惡

化，揭示了關稅對國內經濟的風險，加速了政策出台。這次一攬子政策，也是配合何立峰的瑞士

之行。在中美談判進行前，先出台國內刺激政策，給美國施加壓力，談得攏，就談；談不攏，靠

國內政策自力更生，掌握談判的自主權。



＊人行降息穩淨息差，內銀受惠收升＊



人行今日「十箭」齊發穩市場穩預期，推出一攬子貨幣政策措施。人行行長潘功勝在國新辦

發布會上宣布，降低存款準備金率０﹒５個百分點，下調公開市場７天期逆回購利率０﹒１個百

分點，預計將帶動貸款市場報價利率（ＬＰＲ）同步下行約０﹒１個百分點。同時下調結構性貨

幣政策利率０﹒２５個百分點，降低個人住房公積金貸款利率０﹒２５個百分點。他預期，降低

所有結構性貨幣政策利率０﹒２５個百分點，每年可節約銀行資金成本１５０億－２００億元人

民幣，推動銀行加力支持經濟結構轉型。



上述政策措施將向金融機構提供規模可觀的、低成本的中長期資金，有利於降低金融機構的

負債成本，穩定淨利差；政策效果還將進一步傳導至實體經濟，帶動社會綜合融資成本平穩下降

，提振市場信心，有效支援實體經濟穩定增長。



大型內銀受惠升，建行（００９３９）漲２％，中國銀行（０３９８８）升１﹒４％，工行

（０１３９８）升近１％，郵儲銀行（０１６５８）收高０﹒６％，農行（０１２８８）揚

０﹒４％。



摩根士丹利發表報告表示，人行下調政策利率１０個基點符合該行預期，人行亦將存款準備

金率下調５０個基點、結構性貨幣政策工具利率下調２５個基點，以及進一步下調存款利率，應

有助於降低融資成本。



該行估計上述措施預計對內銀淨息差的影響有限，認為人行採取更理性的政策，顯示政策制

定者在優先保護對內銀淨息差方面所作出的努力，而這些努力亦應降低實體經濟的融資成本，支

持信貸增長。大摩指儘管ＬＰＲ降幅不大，看到更多降低融資成本的努力以支持銀行淨息差。此

輪調整後，金融機構的加權平均存款準備金率將從６﹒６％降至６﹒２％。



該行預計內地２０２５年ＬＰＲ將下調１５－２０個基點，以支持內銀淨息差，以及銀行在

全球不確定性上升中支持信貸增長和消化風險的能力。



＊吳清撐中概股回歸，港交所觸一個月高＊



中美關稅戰有蔓延至金融戰之勢，美國國會部分議員再次推動中概股退市，要求將阿里巴巴

（０９９８８）、百度（０９８８８）及京東（０９６１８）等２５家中國企業除牌，理由是這

些公司可能涉及國家安全風險。



中證監主席吳清今日在國新辦新聞發布會就此表態，將維護企業在境外市場的正當利益，並

且創造條件支持優質的中概股能夠回歸內地和香港市場，同時做好投資者合法權益的保護。吳清

又表示，中證監將堅定不移推進資本市場高水平對外開放，包括鼓勵境外投資機構依規設立投資

境內的人民幣基金、將ＲＥＩＴｓ等納入到滬深港通標的、以及鞏固提升香港國際金融中心地位

，穩步推進人民幣股票交易櫃台納入港股通，支持在港推出跨境投資和風險管理產品等對港合作

的各項舉措。



中央撐中概股回流香港，又推人民幣股票交易櫃台納入港股通，加上近期新股上市熱鬧，港

交所（００３８８）今日收漲近２％，盤中觸３７４﹒６元的一個月高位。阿里則跌２％，百度

及京東均跌約０﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

