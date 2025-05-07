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AH股新聞

07/05/2025 10:14

《Ａ股焦點》政策利率明起降，存準率１５日降，銀行Ａ股近全線升

　　《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行行長潘功勝今早９時在國新辦新聞發布會上宣布，將降
低存款準備金率０﹒５個百分點，預計將向市場提供中長期流動性１萬億元人民幣。下調政策利
率０﹒１個百分點，即公開市場７天期逆回購操作利率從目前的１﹒５％調降至１﹒４％，預計
將帶動貸款市場報價利率（ＬＰＲ）同步下行約０﹒１個百分點。
　
　　人民銀行隨後公布，為實施好適度寬鬆的貨幣政策，加力支持實體經濟，從５月８日起，公
開市場７天期逆回購操作利率由此前的１﹒５０％調整為１﹒４０％。公開市場１４天期逆回購
和臨時正、逆回購的操作利率繼續在公開市場７天期逆回購操作利率上加減點確定，加減點幅度
保持不變。
　
　　同時，自２０２５年５月１５日起，下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（不含已執
行５％存款準備金率的金融機構），下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率５個百分點

　
　　人行降準降息終於落地，滬深銀行股近全線升。西安銀行（滬：６００９２８）領漲，升逾
２％；光大銀行（滬：６０１８１８）、興業銀行（滬：６０１１６６）、江蘇銀行
（滬：６００９１９）等漲逾１％；中國銀行（滬：６０１９８８）、江蘇銀行
（滬：６００９１９）等跟漲。（ｊｑ）

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