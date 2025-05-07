《Ａ股焦點》滬深券商股近全升，互換便利機構由２０家擴至４０家

《經濟通通訊社７日專訊》在盤前降準及一系列利好消息刺激下，Ａ股證券板塊漲幅居前，
券商股近全線升。錦龍股份（深：０００７１２）領漲，升超７％，湘財股份
（滬：６０００９５）升近４％，東方財富（深：３０００５９）、中國銀河
（滬：６０１８８１）漲逾２％，招商證券（滬：６００９９９）、中信建投
（滬：６０１０６６）、廣發證券（深：０００７７６）等漲逾１％，僅長江證券
（深：０００７８３）跌０﹒９％。
人民銀行行長潘功勝今早在國新辦新聞發布會上宣布，降準０﹒５個百分點，向市場提供長
期流動性約１萬億元（人民幣．下同），並降低政策利率０﹒１個百分點。
另外，潘功勝還宣布將優化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將證券、基金、保險公司互
換便利５０００億元和股票回購增持再貸款３０００億元額度合併使用，總額度８０００億元。
額度打通後兩個工具都可以用，有助於提升工具便利性、靈活性，更好滿足不同類型機構的需求
。
互換便利方面，將參與機構範圍由首批２０家券商基金擴大至４０家的備選機構池，質押品
範圍納入港股、限售股等，並指導金融基礎設施降低業務收費標準。（ｊｑ）
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