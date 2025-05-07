《Ａ股焦點》滬深券商股近全升，互換便利機構由２０家擴至４０家

《經濟通通訊社７日專訊》在盤前降準及一系列利好消息刺激下，Ａ股證券板塊漲幅居前，

券商股近全線升。錦龍股份（深：０００７１２）領漲，升超７％，湘財股份

（滬：６０００９５）升近４％，東方財富（深：３０００５９）、中國銀河

（滬：６０１８８１）漲逾２％，招商證券（滬：６００９９９）、中信建投

（滬：６０１０６６）、廣發證券（深：０００７７６）等漲逾１％，僅長江證券

（深：０００７８３）跌０﹒９％。



人民銀行行長潘功勝今早在國新辦新聞發布會上宣布，降準０﹒５個百分點，向市場提供長

期流動性約１萬億元（人民幣．下同），並降低政策利率０﹒１個百分點。



另外，潘功勝還宣布將優化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將證券、基金、保險公司互

換便利５０００億元和股票回購增持再貸款３０００億元額度合併使用，總額度８０００億元。

額度打通後兩個工具都可以用，有助於提升工具便利性、靈活性，更好滿足不同類型機構的需求

。



互換便利方面，將參與機構範圍由首批２０家券商基金擴大至４０家的備選機構池，質押品

範圍納入港股、限售股等，並指導金融基礎設施降低業務收費標準。（ｊｑ）

