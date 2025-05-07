《神州債市》人行、證監支持發行科技創新債券，提供債券融資便利

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行 中國證監會聯合發布公告，支持發行科技創新債券。

《公告》從豐富科技創新債券產品體系和完善科技創新債券配套支持機制等方面，對支持科技創

新債券發行提出若干舉措。



主要包括：一是支持金融機構、科技型企業、私募股權投資機構和創業投資機構（以下簡稱

股權投資機構）發行科技創新債券。科技創新債券含公司債券、企業債券、非金融企業債務融資

工具等。



二是發行人可靈活設置債券條款，鼓勵發行長期限債券，更好匹配科技創新領域資金使用特

點和需求。



三是為科技創新債券融資提供便利，優化債券發行管理，簡化信息披露，創新信用評級體系

，完善風險分散分擔機制等。



四是將科技創新債券納入金融機構科技金融服務質效評估。



五是鼓勵有條件的地方提供貼息、擔保等支持措施。



《公告》指出，科技創新債券有利於拓寬科技創新企業融資渠道，引導債券市場資金投早、

投小、投長期、投硬科技，激發科技創新動力和市場活力，助力培育新質生產力。下一步，將持

續完善科技創新債券配套支持機制，引導債券資金更加高效、便捷、低成本投向科技創新領域，

提升債券市場服務科技創新能力。（ｃｔ）

