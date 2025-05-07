【人行降準】連平：十大政策全面，仍有２﹒５個百分點的降準空間

《經濟通通訊社７日專訊》中國首席經濟學家論壇理事長連平表示，人行本次發布的十大政
策涉及數量型政策、價格型政策和結構性貨幣政策工具等各種類型，既系統全面，又很有針對性
，有助於發揮適度寬松貨幣政策的效果。他預計，未來一段時間，中國至少還有２－２﹒５個百
分點的降準空間。（ｃｔ）
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07/05/2025 14:36
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