【關稅戰】貝森特：與中方會談將圍繞緩解局勢展開

《經濟通通訊社７日專訊》中國外交部及商務部公布，國務院副總理何立峰５月９日至１２

日將訪問瑞士，期間與美國財長貝森特（Ｓｃｏｔｔ Ｂｅｓｓｅｎｔ）會談。貝森特表示，周

六和周日的會談將圍繞緩解局勢展開，而不是達成一項重大貿易協議；他說，中美必須先緩和緊

張局勢，然後才能推進貿易談判。



這場談判可能鼓舞渴望降低關稅的投資者，因雙方互徵的高關稅令全球最大兩個經濟體之間

的貿易近乎斷絕。目前特朗普政府對中國產品加徵高達１４５％的關稅，而北京則對美國商品徵

收１２５％關稅作為報復。



＊貝森特：盡可能取得最好貿易協議＊



貝森特說：「正如我之前所說，這是不可持續的，尤其是對中國方面而言。」他又稱，特朗

普政府並不想在紡織品和其他此類商品方面與中國脫勾，但決心讓半導體、藥品和鋼鐵等戰略產

業的生產回歸美國。貝森特認為，總統特朗普的戰略不確定性可能會給市場帶來不安，但當局將

確保盡可能取得最好的貿易協議。



中國商務部在今早公布中美高層瑞士會談中強調，美方想要通過談判解決問題，就要正視單

邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，

拿出談的誠意，糾正錯誤做法。如果說一套、做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫訛詐，

中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。（ｒｙ）

