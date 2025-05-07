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AH股新聞

07/05/2025 10:06

【關稅戰】貝森特：與中方會談將圍繞緩解局勢展開

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國外交部及商務部公布，國務院副總理何立峰５月９日至１２
日將訪問瑞士，期間與美國財長貝森特（Ｓｃｏｔｔ　Ｂｅｓｓｅｎｔ）會談。貝森特表示，周
六和周日的會談將圍繞緩解局勢展開，而不是達成一項重大貿易協議；他說，中美必須先緩和緊
張局勢，然後才能推進貿易談判。
　
　　這場談判可能鼓舞渴望降低關稅的投資者，因雙方互徵的高關稅令全球最大兩個經濟體之間
的貿易近乎斷絕。目前特朗普政府對中國產品加徵高達１４５％的關稅，而北京則對美國商品徵
收１２５％關稅作為報復。
　
＊貝森特：盡可能取得最好貿易協議＊
　
　　貝森特說：「正如我之前所說，這是不可持續的，尤其是對中國方面而言。」他又稱，特朗
普政府並不想在紡織品和其他此類商品方面與中國脫勾，但決心讓半導體、藥品和鋼鐵等戰略產
業的生產回歸美國。貝森特認為，總統特朗普的戰略不確定性可能會給市場帶來不安，但當局將
確保盡可能取得最好的貿易協議。
　
　　中國商務部在今早公布中美高層瑞士會談中強調，美方想要通過談判解決問題，就要正視單
邊關稅措施給自身和世界帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，
拿出談的誠意，糾正錯誤做法。如果說一套、做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫訛詐，
中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。（ｒｙ）

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