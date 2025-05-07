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AH股新聞

07/05/2025 13:59

《中俄關係》習近平：中俄要共同抵制干擾破壞兩國友誼互信的圖謀

　　《經濟通通訊社７日專訊》官媒報道指，今日，在赴莫斯科對俄羅斯進行國事訪問並出席紀
念蘇聯偉大衛國戰爭勝利８０周年慶典之際，中國國家主席習近平在《俄羅斯報》發表題為《以
史為鑒，共創未來》的署名文章。習近平表示，中俄在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終
堅定相互支持；雙方要共同抵制任何干擾破壞中俄友誼和互信的圖謀，「不為一時一事所惑，不
為風高浪急所擾」。
　
　　文章指出，中國和俄羅斯都是具有重要影響力的大國，是維護全球戰略穩定、完善全球治理
的建設性力量；中俄關係不針對第三方，也不受制於任何第三方。雙方要以中俄戰略協作的確定
性和堅韌性共同推動世界多極化進程，共同推動構建人類命運共同體。
　
　　習近平稱，國際形勢越是變亂交織，越要堅持和維護聯合國權威，堅定維護以聯合國為核心
的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序、以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關系基本准則
，持續推進平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。
　
　　８０年前，包括中國、蘇聯在內的全世界正義力量同仇敵愾、英勇戰斗，並肩打敗了不可一
世的法西斯勢力。８０年後的今天，單邊主義、霸權霸道霸凌行徑危害深重，人類又一次站在了
團結還是分裂、對話還是對抗、共贏還是零和的十字路口。我們要以史為鑒，從第二次世界大戰
的深刻教訓和反法西斯戰爭的偉大勝利中汲取智慧和力量，堅決反對一切形式的霸權主義和強權
政治。
　
　　習近平表示，歷史和現實都表明，應對全球性挑戰必須堅持共商共建共享的全球治理觀，堅
持對話而不對抗、結伴而不結盟、共贏而非零和，踐行真正的多邊主義，兼顧各方合理關切，維
護國際規則和秩序。（ｒｙ）

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