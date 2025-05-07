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AH股新聞

07/05/2025 14:59

【提振Ａ股】股票投資風險因子調降，帶動險資增量資金１３００億

　　《經濟通通訊社７日專訊》在今早舉行的國新辦新聞發布會上，國家金融監管總局局長李雲
澤宣布了進一步推動險資入市的下一步政策。在三項相關政策中，將償付能力規則中股票投資的
風險因子進一步調降１０％受到關注。
　
　　就此，中泰證券非銀金融行業首席分析師葛玉翔測算，這一政策或將帶動增量資金規模逾
１３００億元（人民幣．下同）。「假設本次針對險資持有的滬深３００股票風險因子下調
１０％，在５０％滬深３００成分股配置假設下，考慮風險分散效應前靜態釋放最低資本為
３６４億元，如果全部增配滬深３００，對應股市資金將達１３４９億元。如果不增配股票，則
改善行業償付能力充足率幅度１﹒４個百分點。」
　
　　葛玉翔表示，自２０２３年９月金融監管總局發布《關於優化保險公司償付能力監管標準的
通知》調整股票因子以來，在持續低利率環境倒逼下，保險資金持續加大股票配置比例。
　
　　業內分析人士普遍認為，大部分險企尤其是大型上市險企的權益投資比例仍較監管上限有一
定空間。在上月監管上調險資的權益資產配置比例上限後，險企按照綜合償付能力充足率的不同
，權益投資比例上限從之前的１０％－４５％上調至１０％－５０％。（ｊｑ）

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