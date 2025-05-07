《神州基金》中證監發布２５項舉措，推動公募基金高質量發展

《經濟通通訊社７日專訊》中國證監會發布《推動公募基金高質量發展行動方案》，提出

２５項舉措，圍繞５大方向，包括優化主動式管理權益類基金收費模式；強化基金公司與投資者

的利益綁定；提升產業服務投資者的能力；提高公募基金權益投資的規模與穩定性；一體推進強

監管防風險促進高品質發展。



＊建立與基金業績表現掛勾的浮動管理費收取機制＊



方案指出，建立與基金業績表現掛勾的浮動管理費收取機制。對新設立的主動管理權益類基

金大力推行基於業績比較基準的浮動管理費收取模式，對符合一定持有期要求的投資者，根據其

持有期間產品業績表現確定具體適用管理費率水平。



如持有期間產品實際業績表現符合同期業績比較基準的，適用基準檔費率；明顯低於同期業

績比較基準的，適用低檔費率；顯著超越同期業績比較基準的，適用升檔費率。



在未來一年內，引導管理規模居前的行業頭部機構發行此類基金數量不低於其主動管理權益

類基金發行數量的６０％；試行一年後，及時開展評估，並予以優化完善，逐步全面推開。



＊實施ＥＴＦ快速註冊機制，原則上５個工作日內完成＊



優化權益類基金註冊安排。實施股票交易型開放式指數基金（英文簡稱ＥＴＦ）快速註冊機

制，原則上自受理之日起５個工作日內完成註冊。對主動管理權益類基金和場外成熟寬基股票指

數基金，原則上自受理之日起１０個工作日內完成註冊。對明確約定最低持股比例要求的混合型

基金、債券型基金，原則上自受理之日起１５個工作日內完成註冊。



穩步降低基金投資者成本。出台《公募基金銷售費用管理規定》，合理調降公募基金的認申

購費和銷售服務費。引導行業機構適時下調大規模指數基金、貨幣市場基金的管理費率與託管費

率。推動降低基金登記結算、指數授權使用、信息披露、審計及法律服務等相關固定費用。



＊適當降低規模排名、收入利潤等經營性指標考核權重＊



改革基金公司績效考核機制。出台基金公司績效考核管理規定，要求基金公司全面建立以基

金投資收益為核心的考核體系，適當降低規模排名、收入利潤等經營性指標的考核權重。基金投

資收益指標應當涵蓋基金產品業績和投資者盈虧情況，前者包括基金淨值增長率、業績比較基準

對比等指標，後者包括基金利潤率、盈利投資者佔比等指標。



基金公司股東和董事會對公司高管的考核，基金投資收益指標權重不低於５０％；對基金經

理的考核，基金產品業績指標權重不低於８０％。對基金投資收益全面實施長周期考核機制，其

中三年以上中長期收益考核權重不低於８０％。



督促行業加大薪酬管理力度。對三年以上產品業績低於業績比較基準超過１０個百分點的基

金經理，要求其績效薪酬應當明顯下降；對三年以上產品業績顯著超過業績比較基準的基金經理

，可以合理適度提高其績效薪酬。（ｊｑ）

