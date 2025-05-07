《行業數據》乘聯分會：料４月新能源車批發銷量同比增４２％

《經濟通通訊社７日專訊》乘聯分會微信公眾號發文表示，根據月度初步乘聯數據綜合預估
，４月全國新能源乘用車廠商批發銷量１１４萬輛，同比增長４２％，環比增長１％。綜合預估
今年１－４月累計批發４００萬輛，同比增長４２％。（ｊｑ）
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07/05/2025 17:47
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