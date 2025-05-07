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AH股新聞

07/05/2025 09:29

《Ａ股行情》中美將啟談判，人行降準釋萬億，滬綜指高開１﹒２％

　　《經濟通通訊社７日專訊》中美僵局見突破，國務院副總理何立峰本周末（９日至１２日）
訪問瑞士，期間將與美國財政部長貝森特舉行會談。國新辦今早９時在Ａ股開市前舉行重磅發布
會，人行行長潘功勝、金監總局局長李雲澤、中證監主席吳清介紹「一攬子金融政策支持穩市場
穩預期」有關情況。人行率先宣布降準降息，降低存款準備金率０﹒５個百分點，預計將向市場
提供長期流動性約１萬億元（人民幣．下同）；下調政策利率０﹒１個百分點，即公開市場７天
期逆回購操作利率從目前的１﹒５％調降至１﹒４％，預計將帶動ＬＰＲ同步下行約０﹒１個百
分點。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開１﹒１７％，報３３５４﹒９７點，深成指高開
１﹒３５％，創業板指高開１﹒９１％。券商、金融股及地產板塊開盤大漲。
　
　　中美兩國政府已分別宣布了中美高層談判安排，這將是美國總統特朗普加徵關稅以來雙方首
次獲證實的貿易談判。美國財政部長貝森特說，周末的會談將圍繞緩解局勢展開，而不是達成一
項重大貿易協議；他說，必須先緩和緊張局勢，然後才能繼續往下走。中國商務部聲明稱，美方
通過多種渠道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方對美方信息進行了認
真評估，決定同意與美方進行接觸。希望美方拿出談的誠意，糾正錯誤做法，與中方相向而行，
透過平等協商解決雙方關切。
　
　　人民銀行今日進行１９５５億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒５％，明日（５月８日）
起７天期逆回購操作利率將由１﹒５％調整為１﹒４％。公開市場今日有５３０８億元逆回購到
期，即今日淨回籠３３５３億元。（ｒｙ）

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