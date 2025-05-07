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AH股新聞

07/05/2025 11:36

《Ａ股行情》金融支持政策齊發，滬綜指半日收升０﹒６４％

　　《經濟通通訊社７日專訊》在中美官員周六（１０日）即將舉行破冰會談之前，中國推出一
攬子政策加力穩市場穩預期。人行三大類、共十項措施齊發，包括降低存款準備金率０﹒５個百
分點，並下調政策利率０﹒１個百分點，即公開市場７天期逆回購利率從目前的１﹒５％調降至
１﹒４％。滬深股市大幅高開，近中午收市前升幅漸窄，滬綜指上午收升０﹒６４％，報
３３３７﹒２３點，深成指升０﹒１９％，創業板揚０﹒４％。兩市半日成交９６５９億元（人
民幣．下同），較上個交易日放量１１６６億元或１３﹒７％。
　
　　討論已久的降準降息終落地，保險、銀行分別收升１﹒３％及１﹒２％。人行行長潘功勝介
紹，通過降準可以優化央行向銀行體系提供流動性的結構，降低銀行負債成本，增強銀行負債的
穩定性。這次降準０﹒５個百分點以後，整體存款準備金率的平均水平將從原來的６﹒６％降低
到６﹒２％。
　
　　另外，地產股開盤領先，今日上午收漲１﹒５２％，三湘印象（深：０００８６３）及天保
基建（深：０００９６５）升停封板。人行決定，自５月８日起，下調個人住房公積金貸款利率
０﹒２５個百分點，５年以下（含５年）和５年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為
２﹒１％和２﹒６％，５年以下（含５年）和５年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整
為不低於２﹒５２５％和３﹒０７５％。人行預計每年將節省居民公積金貸款利息支出超過
２００億元，有利於支持居民家庭剛性住房需求，促進房地產市場止跌企穩。
　
　　至於軍工股亦全面爆發，晨曦航空（深：３００５８１）、航天彩虹（深：００２３８９）
等多股漲停。國家主席習近平今起出訪俄羅斯，將於周四與俄羅斯總統普京會談。克宮稱兩國元
首將討論最敏感問題。（ｒｙ）

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