《Ａ股行情》金融支持政策傾巢而出，滬綜指收升０﹒８％兩連升

《經濟通通訊社７日專訊》中美關稅戰延宕日久，中央發力穩預期，先有外交部宣布國務院

副總理何立峰本周將與美國財長舉行會談，後有三大金融監管部門今早９時召開新聞發布會多箭

齊發公布一攬子金融政策，包括人行宣布降準降息等１０項措施、金監局公布８項增量措施、中

證監表態全力鞏固市場穩定向好勢頭等。滬深股市開市衝高雖集體收升惟升幅收窄，滬綜指高開

１﹒２％，收市升０﹒８％，報３３４２﹒６７點，兩連升，深成指收升０﹒２２％，創業板指

升０﹒５１％。成交放量，兩市全體成交額約１﹒４７萬億元（人民幣．下同），較上個交易日

增量１３２１億元或近一成。



今日人行行長潘功勝宣布一攬子貨幣政策措施，分三大類，共十項，包括將降低存款準備金

率０﹒５個百分點，並下調政策利率等。隨後，人行官網罕見地在盤中即公布降準、調降政策利

率、調降常備借貸便利各期限利率等操作，金融板塊率先起動，銀行股及保險均收漲１﹒６％。



有分析指，４月ＰＭＩ數據惡化，揭示了關稅對國內經濟的風險，加速了政策出台。這次一

攬子政策，也是配合何立峰的瑞士之行。在中美談判進行前，先出台國內刺激政策，給美國施加

壓力，談得攏，就談；談不攏，靠國內政策自力更生，掌握談判的自主權。



滬深兩市今日超３１００隻個股上漲，盤面上，軍工股升幅領先，化工股緊追其後，另地產

板塊也見１％升幅，至於英偉達概念、半導體及ＡＩ應用等全日走低。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８３１﹒６３ ＋０﹒６１

上證指數 ３３４２﹒６７ ＋０﹒８０ ５９５２﹒３０

深證成指 １０１０４﹒１３ ＋０﹒２２ ８７３１﹒０３

創業板指 １９９６﹒５１ ＋０﹒５１

科創５０ １０３０﹒１９ ＋０﹒３６

Ｂ股指數 ２６０﹒０９ ＋０﹒８７ １﹒７２

深證Ｂ指 １１８４﹒２７ ＋０﹒３６ ０﹒６４

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