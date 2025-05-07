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07/05/2025 09:44

【人行降準】人行十項政策：降準降息，創設科創債券風險分擔工具

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國人民銀行行長潘功勝今日在國新辦記者
會上宣布，為貫徹４月２５日中央政治局會議精神，進一步實施好適度寬鬆的貨幣政策，推動經
濟高質量發展，人行將加大宏觀調控強度，推出一攬子貨幣政策措施，主要有三類十項政策，除
了降準、降息之外，還包括將互換便利和股票回購增持再貸款額度合併使用，總額度８０００億
元（人民幣．下同），以及創設科技創新債券風險分擔工具等。
　
　　一是數量型政策，通過降準等措施，加大中長期流動性供給，保持市場流動性充裕。
　
　　二是價格型政策，下調政策利率，降低結構性貨幣政策工具利率，同時調降公積金貸款利率

　
　　三是結構型政策，創設並加力實施結構性貨幣政策工具，支持科技創新、擴大消費、普惠金
融等領域。　
　
＊汽車金融公司、金融租賃公司存準率從５％降至０＊
　
　　第一，降低存款準備金率０﹒５個百分點，預計將向市場提供長期流動性約１萬億元。　
　
　　第二，完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目
前的５％調降至０％。　
　
　　第三，下調政策利率０﹒１個百分點，即公開市場７天期逆回購操作利率從目前的１﹒５％
調降至１﹒４％，預計將帶動貸款市場報價利率（ＬＰＲ）同步下行約０﹒１個百分點。　
　
＊個人住房公積金貸款利率下調０﹒２５個百分點＊
　
　　第四，下調結構性貨幣政策工具利率０﹒２５個百分點，包括：各類專項結構性工具利率、
支農支小再貸款利率，均從目前的１﹒７５％降至１﹒５％；抵押補充貸款（ＰＳＬ）利率從目
前的２﹒２５％降至２％。　
　
　　第五，降低個人住房公積金貸款利率０﹒２５個百分點，五年期以上首套房利率由
２﹒８５％降至２﹒６％，其他期限的利率同步調整。　
　
＊科技創新和技術改造再貸款額度增加３０００億元＊
　
　　第六，增加３０００億元科技創新和技術改造再貸款額度，由目前的５０００億元增加至
８０００億元，持續支持「兩新」政策實施。　
　
　　第七，設立５０００億元「服務消費與養老再貸款」，引導商業銀行加大對服務消費與養老
的信貸支持。
　
　　第八，增加支農支小再貸款額度３０００億元，與調降相關工具利率的政策形成協同效應，
支持銀行擴大對涉農、小微和民營企業的貸款投放。　
　
＊創設科技創新債券風險分擔工具，人行提供低成本再貸款資金＊
　
　　第九，優化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將證券、基金、保險公司互換便利５０００
億元和股票回購增持再貸款３０００億元額度合併使用，總額度８０００億元。　
　
　　第十，創設科技創新債券風險分擔工具，人行提供低成本再貸款資金，可購買科技創新債券
，並與地方政府、市場化增信機構等合作，通過共同擔保等多樣化的增信措施，分擔債券的部分
違約損失風險，為科技創新企業和股權投資機構發行低成本、長期限科創債券融資提供支持。

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