【人行降準】人行十項政策：降準降息，創設科創債券風險分擔工具

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》中國人民銀行行長潘功勝今日在國新辦記者

會上宣布，為貫徹４月２５日中央政治局會議精神，進一步實施好適度寬鬆的貨幣政策，推動經

濟高質量發展，人行將加大宏觀調控強度，推出一攬子貨幣政策措施，主要有三類十項政策，除

了降準、降息之外，還包括將互換便利和股票回購增持再貸款額度合併使用，總額度８０００億

元（人民幣．下同），以及創設科技創新債券風險分擔工具等。



一是數量型政策，通過降準等措施，加大中長期流動性供給，保持市場流動性充裕。



二是價格型政策，下調政策利率，降低結構性貨幣政策工具利率，同時調降公積金貸款利率

。



三是結構型政策，創設並加力實施結構性貨幣政策工具，支持科技創新、擴大消費、普惠金

融等領域。



＊汽車金融公司、金融租賃公司存準率從５％降至０＊



第一，降低存款準備金率０﹒５個百分點，預計將向市場提供長期流動性約１萬億元。



第二，完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目

前的５％調降至０％。



第三，下調政策利率０﹒１個百分點，即公開市場７天期逆回購操作利率從目前的１﹒５％

調降至１﹒４％，預計將帶動貸款市場報價利率（ＬＰＲ）同步下行約０﹒１個百分點。



＊個人住房公積金貸款利率下調０﹒２５個百分點＊



第四，下調結構性貨幣政策工具利率０﹒２５個百分點，包括：各類專項結構性工具利率、

支農支小再貸款利率，均從目前的１﹒７５％降至１﹒５％；抵押補充貸款（ＰＳＬ）利率從目

前的２﹒２５％降至２％。



第五，降低個人住房公積金貸款利率０﹒２５個百分點，五年期以上首套房利率由

２﹒８５％降至２﹒６％，其他期限的利率同步調整。



＊科技創新和技術改造再貸款額度增加３０００億元＊



第六，增加３０００億元科技創新和技術改造再貸款額度，由目前的５０００億元增加至

８０００億元，持續支持「兩新」政策實施。



第七，設立５０００億元「服務消費與養老再貸款」，引導商業銀行加大對服務消費與養老

的信貸支持。



第八，增加支農支小再貸款額度３０００億元，與調降相關工具利率的政策形成協同效應，

支持銀行擴大對涉農、小微和民營企業的貸款投放。



＊創設科技創新債券風險分擔工具，人行提供低成本再貸款資金＊



第九，優化兩項支持資本市場的貨幣政策工具，將證券、基金、保險公司互換便利５０００

億元和股票回購增持再貸款３０００億元額度合併使用，總額度８０００億元。



第十，創設科技創新債券風險分擔工具，人行提供低成本再貸款資金，可購買科技創新債券

，並與地方政府、市場化增信機構等合作，通過共同擔保等多樣化的增信措施，分擔債券的部分

違約損失風險，為科技創新企業和股權投資機構發行低成本、長期限科創債券融資提供支持。

