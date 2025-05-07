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AH股新聞

07/05/2025 11:17

【人行降準】專家：此次降準有效滿足長期流動性資金需求

　　《經濟通通訊社７日專訊》人行宣布自５月１５日起降低存款準備金率０﹒５個百分點，同
時下調汽車金融公司和金融租賃公司存款準備金率５個百分點。《上海證券報》引述權威專家解
讀稱，這次降準分為兩部分，一部分是針對大型銀行和中型銀行降準０﹒５個百分點，可向市場
提供長期流動性超過１萬億元人民幣；另一部分是完善汽車金融公司、金融租賃公司存款準備金
制度，階段性將其存款準備金率從目前的５％調降至０。
　
＊專家：可相應適當減少短期流動性工具滾動續作＊
　
　　權威專家表示，降準０﹒５個百分點有效滿足了長期流動性資金需求。當前市場流動性的矛
盾主要是結構性的，為保持流動性充裕，人行短期流動性投放每天開展操作，且操作規模較大。
此次降準可以調整市場流動性結構，相應適當減少短期流動性工具的滾動續作，加大中長期流動
性供給，同時降低銀行負債成本，增強銀行負債穩定性，弱化銀行高息攬存動力，壓縮非銀機構
資金空轉套利空間。
　
＊汽車金融、金融租賃公司降準，增強信貸供給能力＊
　
　　權威專家又指，此次調整同步完善了汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金制度。汽車
金融公司、金融租賃公司不屬於存款類金融機構，不向社會公眾吸收存款，在人行開立的準備金
帳戶不能用於清算，清算職能由開在銀行的同業存款帳戶實際承擔，其貨幣創造機制與銀行有本
質不同，對此類機構大幅降準是完善存款準備金制度的重要舉措。此外，此類機構直接面向汽車
消費、設備更新投資領域提供金融支持，其存款準備金率很早就低於大型銀行和中型銀行。這次
再階段性大幅降低其存款準備金率，有利於降低這些機構的負債成本，提高負債穩定性，增強對
特定領域的信貸供給能力。（ｓｌ）

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