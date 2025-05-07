【提振Ａ股】人行：即日起互換便利、回購增持再貸款額度合併使用

《經濟通通訊社７日專訊》中國人民銀行行長潘功勝今日在國新辦記者會上宣布，優化兩項

支持資本市場的貨幣政策工具，將證券、基金、保險公司互換便利５０００億元（人民幣．下同

）和股票回購增持再貸款３０００億元額度合併使用，總額度８０００億元。



人行網站隨後發文指，為進一步提升工具使用便利性、靈活性，即日起將上述兩項工具總額

度８０００億元合併使用，更好滿足不同類型機構需求，支持資本市場增強內在穩定性。



人行介紹，２０２４年１０月，人行會同有關部門創設了支持資本市場穩定發展的兩項工具

，即證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款，首期額度分別為５０００億元和

３０００億元。兩項工具按照市場化原則運行，對促進資本市場平穩運行發揮了積極作用。



＊互換便利已操作總額１０５０億，回購增持總貸款約３０００億＊



潘功勝今日在記者會上表示，目前，互換便利工具已經開展了２次操作、總金額１０５０億

元；超過５００家上市公司、主要股東公告使用貸款回購增持股票，貸款總金額約３０００億元

。



潘功勝並提到，這兩項工具內嵌了逆周期調節屬性，主要發揮托底作用。它們的作用邏輯和

機理，是在資本市場被明顯低估時，證券業機構、上市公司和主要股東將會有更強意願使用兩項

工具提供的低成本資金去購買股票，從而阻斷市場走弱的負向循環。例如在去年１１月、今年元

旦前後，以及４月初美國濫施關稅帶來衝擊時，互換便利使用量明顯增加，上市公司回購增持也

比較活躍。（ｓｌ）

