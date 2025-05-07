【提振內房】人行：個人住房公積金貸款利率明起降０﹒２５百分點

《經濟通通訊社７日專訊》中國人民銀行行長潘功勝今日在國新辦記者會上宣布，降低個人

住房公積金貸款利率０﹒２５個百分點，五年期以上首套房利率由２﹒８５％降至２﹒６％，其

他期限的利率同步調整。他預計，這將每年節省居民公積金貸款利息支出超過２００億元（人民

幣．下同），有利於支持居民家庭剛性住房需求，促進房地產市場止跌企穩。



人行網站隨後發出通知，自２０２５年５月８日起，下調個人住房公積金貸款利率０﹒２５

個百分點，５年以下（含５年）和５年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為２﹒１％和

２﹒６％，５年以下（含５年）和５年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低於

２﹒５２５％和３﹒０７５％。



＊官媒：存量住房公積金貸款利率將自明年起下調＊



《證券時報》報道指，據悉此次住房公積金貸款利率調整範圍既包括新發放的住房公積金貸

款，也包括存量住房公積金貸款。此次利率下調後，新發放的住房公積金貸款將執行新的利率，

此前已發放的住房公積金貸款，利率將在２０２６年１月１日起下調。這可直接減輕借款人利息

負擔，等同於增加居民收入，提升消費能力。以一筆金額１００萬元、期限３０年、等額本息還

款的首套個人住房公積金貸款為例，月供將由４１３６元降至４００３元，減少約１３３元，總

利息支出將減少約４﹒７６萬元。（ｓｌ）

