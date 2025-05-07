《神州債市》滬深交所：支持商業銀行等金融機構發行科技創新債券

《經濟通通訊社７日專訊》中國人民銀行行長潘功勝今日上午在國新辦記者會上宣布，創設

科技創新債券風險分擔工具，為科技創新企業和股權投資機構發行低成本、長期限科創債券融資

提供支持。人行、中證監隨後於中午聯合發布相關公告，從豐富科技創新債券產品體系和完善科

技創新債券配套支持機制等方面，對支持科創債券發行提出多項舉措，包括鼓勵發行長期限債券

等。



上交所、深交所亦在午後發布《關於進一步支持發行科技創新債券 服務新質生產力的通知

》，從三方面提出共九項具體措施。《通知》自發布之日起施行。



其中在進一步拓寬發行主體和募集資金使用範圍，擴大科技金融服務覆蓋面方面，《通知》

提出，新增支持金融機構發行科技創新債券。在繼續支持科創企業類、科創升級類、科創投資類

和科創孵化類發行人發行科技創新債券的基礎上，新增支持商業銀行、證券公司、金融資產投資

公司等金融機構發行科技創新債券，依法運用募集資金通過貸款，股權、債券、基金投資，資本

中介服務等多種途徑，專項支持科技創新領域業務。



＊支持股權投資機構發科創債，募資用於私募股權投資基金＊



同時，新增支持股權投資機構募集資金用於私募股權投資基金。支持具有豐富投資經驗、出

色管理業績、優秀管理團隊的私募股權投資機構和創業投資機構發行科技創新債券，募集資金用

於私募股權投資基金的設立、擴募等。（ｓｌ）

