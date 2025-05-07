《神州債市》滬深交所：簡化科創債信息披露，優化做市等交易機制

《經濟通通訊社７日專訊》人民銀行宣布創設科技創新債券風險分擔工具，為科技創新企業

和股權投資機構發行低成本、長期限科創債券融資提供支持。上交所、深交所午後發布《關於進

一步支持發行科技創新債券 服務新質生產力的通知》，從三方面提出共九項具體措施。《通知

》自發布之日起施行。



其中，在進一步簡化信息披露安排，提升信息披露針對性和有效性方面，《通知》提出，簡

化科技創新債券信息披露安排。科技創新債券發行人可以按照滬深交所業務規則的規定適用簡明

信息披露安排，簡化申報發行材料和信息披露，發行人可與投資者約定豁免相關披露信息。



《通知》又提出，簡化申報材料簽章文件。支持科技創新債券發行人董事、監事、高級管理

人員在債券項目申請階段按照規定對債券發行文件簽署書面確認意見，並承諾認可各期發行文件

、履行規定職責的，每期債券發行前無需另行簽署書面確認意見。



＊申報和發行科創債適用即報即審綠色通道機制＊



此外，在進一步完善配套支持機制，打造一二級聯動、投融資協同的良好市場生態方面，《

通知》提出，健全科技創新債券融資審核「綠色通道」機制，發行人申報和發行科技創新債券適

用「即報即審」的「綠色通道」機制。



鼓勵發行人創新設計債券條款。鼓勵發行人對發行方式、期限結構、利率確定和計算方式、

還本付息方式、贖回或轉換選擇權、增信方式等方面進行創新。



優化科技創新債券做市等交易機制安排。支持科技創新債券質押融資，質押折扣系數可以在

債券各檔位對應折扣系數取值基礎上適當上浮，並適度降低科技創新債券納入基準做市券門檻。



＊引導投資機構加大對科創債投入＊



引導投資機構加大對科技創新債券投入。支持銀行理財、券商資管創設投資於科技創新債券

或掛勾科創相關指數的專項資管產品。推動公募基金管理公司創設科技創新債券類ＥＴＦ，支持

科技創新債券類ＥＴＦ通過質押、做市等機制提升流動性。支持社保基金、企業年金等中長期資

金加大對科技創新債券及科技創新債券相關產品的配置。



降低科技創新債券交易結算成本。滬深交所繼續免收科技創新債券發行認購經手費、上市（

掛牌）初費和年費、現券交易（轉讓）的交易經手費、回售交易經手費，並配合落實科技創新債

券登記費、派息兌付手續費、贖回回售手續費和結算費免收工作。



滬深交所強調，堅持科技創新導向，科技創新債券資金應當依法依規主要投向科技創新領域

。滬深交所將加強事中事後管理，督促發行人合規使用募集資金，壓實中介機構對募集資金的監

管職責，提升債券市場服務國家戰略效能。（ｓｌ）



