  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯
AH股新聞

07/05/2025 16:12

【ＡＩ】北京世界機器人運動會８月舉辦，參賽機器人應滿足六條件

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》北京市經信局局長姜廣智在發布會上表示，
全球首個為人形機器人組織的綜合性競技賽事－－世界人形機器人運動會，將於今年８月１５日
至１７日在國家體育場（鳥巢）和國家速滑館（冰絲帶）舉辦。
　
　　參加本次人型機器人運動會的機器人應滿足六個條件：第一，參賽機器人是參賽隊自研或採
購的機器人。
　
　　第二，機器人是一個獨立整體，不得分離為多個子單元，或是用軟纜連接的子單元，不得在
比賽場地內設置標記物。
　
　　第三，機器人應具有軀干、上肢、雙足，有效重心到足底的最大伸展距離為身體高度的
４０％－７０％。其中，場景賽比賽項目機器人的下肢可採用輪式或雙足式。
　
　　第四，機器人應自備能源，但不得使用具有危險性的任何能源。
　
　　第五，機器人控制方式可以選擇手動遙控或完全自主控制。其中，手動遙控（包含半自動）
，只能採用無線遙控方式，由操作人員在指定區域進行遙控指揮；完全自主控制，除發送開始指
令外，計時階段不允許任何形式的人工介入，全程由機器人自主完成。自由體操、單機舞蹈、群
體舞蹈比賽項目的控制方式，必須是完全自主。
　
　　第六，比賽期間的網絡由各參賽隊自行提供。
　
　　對參賽隊伍的要求包括：第一，國內外相關企業、高校、科研院所、創新團隊、俱樂部和其
他社會組織等均可報名。第二，每一個參賽隊可報名參加多個賽項，不同賽項可以使用不同的機
器人參賽，但比賽過程中不允許更換機器人。第三，每一個參賽隊人數不超過５人，比賽期間最
多允許２名參賽隊員進入比賽場地。第四，４Ｘ１００米接力跑，最多可由４個參賽隊聯合參賽
，其餘比賽項目僅允許獨立參賽。

【你點睇？】特朗普宣布向全部海外製作電影徵收100%關稅，指可重振美國電影業，你認為措施能否起到幫助？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | FOCUS | 破冰未至「放水」先行，市場疑慮揮...

07/05/2025 13:41

關稅戰

克什米爾的膽小鬼遊戲

07/05/2025 13:07

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處