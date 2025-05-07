【ＡＩ】北京世界機器人運動會８月舉辦，參賽機器人應滿足六條件

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》北京市經信局局長姜廣智在發布會上表示，

全球首個為人形機器人組織的綜合性競技賽事－－世界人形機器人運動會，將於今年８月１５日

至１７日在國家體育場（鳥巢）和國家速滑館（冰絲帶）舉辦。



參加本次人型機器人運動會的機器人應滿足六個條件：第一，參賽機器人是參賽隊自研或採

購的機器人。



第二，機器人是一個獨立整體，不得分離為多個子單元，或是用軟纜連接的子單元，不得在

比賽場地內設置標記物。



第三，機器人應具有軀干、上肢、雙足，有效重心到足底的最大伸展距離為身體高度的

４０％－７０％。其中，場景賽比賽項目機器人的下肢可採用輪式或雙足式。



第四，機器人應自備能源，但不得使用具有危險性的任何能源。



第五，機器人控制方式可以選擇手動遙控或完全自主控制。其中，手動遙控（包含半自動）

，只能採用無線遙控方式，由操作人員在指定區域進行遙控指揮；完全自主控制，除發送開始指

令外，計時階段不允許任何形式的人工介入，全程由機器人自主完成。自由體操、單機舞蹈、群

體舞蹈比賽項目的控制方式，必須是完全自主。



第六，比賽期間的網絡由各參賽隊自行提供。



對參賽隊伍的要求包括：第一，國內外相關企業、高校、科研院所、創新團隊、俱樂部和其

他社會組織等均可報名。第二，每一個參賽隊可報名參加多個賽項，不同賽項可以使用不同的機

器人參賽，但比賽過程中不允許更換機器人。第三，每一個參賽隊人數不超過５人，比賽期間最

多允許２名參賽隊員進入比賽場地。第四，４Ｘ１００米接力跑，最多可由４個參賽隊聯合參賽

，其餘比賽項目僅允許獨立參賽。

