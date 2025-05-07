【ＦＯＣＵＳ】破冰未至「放水」先行，市場疑慮揮之不去

【ＦＯＣＵＳ】兵馬未動，糧草先行。中美周六（１０日）將就關稅戰２﹒０舉行破冰會談

之際，內地金融「三巨頭」周三（７日）連環出招－－降準、減息、支持汽車╱服務╱養老消費

、撐樓市╱科創

╱民企、優化長錢長投機制……今次不待聯儲議息揭盅而搶先放水，但「強心針」效力難比去年

９月２４日，預示市場對中美潛在的貿易談判前景疑慮重重。



＊政治局早定框架，組合拳驚喜有限＊



創下逾四年最大漲幅的「９．２４」行情至今記憶猶新，時隔逾半年，人民銀行、金監總

局、中證監三大權威部門的一把手，今早再搶在中港股市開盤前舉行聯合新聞發布會。



不同於當時金融「三巨頭」早於中央政治局會議（９月２６日）放大招，驚喜值超預期，今

次政策組合拳幾乎全數獲４月２５日中央政治局會議預告。其中，「適時降準降息」，對應降準

０﹒５個百分點、降７天期逆回購利率０﹒１個百分點、降個人住房公積金貸款利率０﹒２５個

百分點。



此外，「設立新型政策性金融工具」，對應創設科技創新債券風險分擔工具；「設立服務消

費與養老再貸款」，對應設立５０００億元額度；「加快構建房地產發展新模式」，對應加速推

出一系列融資制度；「持續穩定和活躍資本市場」，對應擴大保險資金長期投資的試點範圍，調

降股票投資風險因子１０％，創造條件支持優質中概股企業回歸內地和港股等。



＊談判高度不確定，兩萬三得而復失＊



央媽領銜數量型、價格型、結構型貨幣政策寬鬆齊發，金監、證監再配合穩預期，惟Ａ股半

日最多僅升１﹒２％，港股２３０００點亦得而復失，何解？



最大原因即是中美潛在貿易談判的高度不確定性。即將在瑞士與副總理何立峰會面的美國財

長貝森特，最新接受福克斯新聞訪問時透露，不希望在紡織品等商品領域跟中國脫鈎，但決心將

半導體、鋼鐵、醫藥等戰略製造產業脫鈎。惟數據顯示，中國去年對美國出口消費型電子產品、

半導體、機械設備等高逾２０００億美元，遠超紡織品（服飾）的僅百億美元。換言之，貝森特

精明利己的如意算盤，在客觀上不可行，雙方談判必定舉步維艱。



此外，盡管中證監強調，９１％的Ａ股上市公司對美出口收入佔比不足１０％，但４月官方

製造業ＰＭＩ的新出口訂單指數降至２０２２年１２月最低，且按野村以中國對美出口減半估算

，恐有５７０萬個製造業就業崗位受直接衝擊，市場亟需觀察二季度經濟數據及關稅戰進展，方

能決定是繼續防守，還是逆流而上。

