  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

07/05/2025 18:03

【人行降準】官媒：同步降準降息，體現支持實體經濟決心和力度

　　《經濟通通訊社７日專訊》央視旗下新媒體「玉淵譚天」今日傍晚發文指，今日上午發生了
兩件大事－－人行、金監總局、中證監今日公布的一攬子金融政策，以及中方決定同意過幾天與
美方進行接觸。玉淵譚天指，市場對三大金融機構發布的政策大多給出了「重磅」的評價，而其
「重磅」之處，玉淵譚天總括了以下幾點：
　
　　一是降準降息非常及時。據市場機構分析，目前關稅戰的衝擊有可能對二季度的出口產生影
響，因此降準降息的必要性和迫切性進一步增強。此時同步降準降息，充分體現了支持實體經濟
的決心和力度。
　
＊中國至少還有２－２﹒５個百分點降準空間＊
　
　　二是政策空間始終充足。中國貨幣政策短期調節工具較為豐富，且操作更加靈活。從過去
４０多年的貨幣政策操作來看，人行也已積累了靈活調節存款準備金率的操作經驗。未來一段時
間，中國至少還有２－２﹒５個百分點的降準空間。
　
　　三是資本市場獲得充足資金彈藥。全面支持中央匯金公司發揮好類「平準基金」作用，意味
著目前中國在穩市場的機制、資金、操作各方面都已就位，且日趨完備。
　
　　四是政策發力更加精準。整體來看，本次出台的金融政策，除了釋放流動性，還特別強調要
精準發力，比如支持科技、消費、養老、資本市場、房地產、小微企業和「三農」等關鍵領域，
政策導向非常明確。
　
　　玉淵譚天強調，三大金融機構集體發聲，是政策宣介，更是一次戰略姿態的展示。面對風雲
變幻的外部環境和內部經濟的結構調整，中國金融政策的工具箱不僅儲備充足，而且運用起來更
加靈活和精準。（ｓｌ）

etnet香港好去處推出小紅書版！立即追蹤@通仔GoGoGo 以獲取最新情報！► 即睇詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰07/05/2025 18:07  【人行降準】中信證券專家明明：預計存款降息將很快開始逐步推進

下一篇新聞︰07/05/2025 17:47  《行業數據》乘聯分會：料４月新能源車批發銷量同比增４２％

其他AH股新聞
More

07/05/2025 18:33  百濟神州（０６１６０）首季虧轉盈，經調整淨利潤１﹒３６億美元

07/05/2025 17:44  《Ａ股動向》貴州茅台官宣：９０後男星張藝興任茅台文旅代言人

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

關稅戰 | FOCUS | 破冰未至「放水」先行，市場疑慮揮...

07/05/2025 13:41

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處