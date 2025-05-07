【人行降準】官媒：同步降準降息，體現支持實體經濟決心和力度

《經濟通通訊社７日專訊》央視旗下新媒體「玉淵譚天」今日傍晚發文指，今日上午發生了

兩件大事－－人行、金監總局、中證監今日公布的一攬子金融政策，以及中方決定同意過幾天與

美方進行接觸。玉淵譚天指，市場對三大金融機構發布的政策大多給出了「重磅」的評價，而其

「重磅」之處，玉淵譚天總括了以下幾點：



一是降準降息非常及時。據市場機構分析，目前關稅戰的衝擊有可能對二季度的出口產生影

響，因此降準降息的必要性和迫切性進一步增強。此時同步降準降息，充分體現了支持實體經濟

的決心和力度。



＊中國至少還有２－２﹒５個百分點降準空間＊



二是政策空間始終充足。中國貨幣政策短期調節工具較為豐富，且操作更加靈活。從過去

４０多年的貨幣政策操作來看，人行也已積累了靈活調節存款準備金率的操作經驗。未來一段時

間，中國至少還有２－２﹒５個百分點的降準空間。



三是資本市場獲得充足資金彈藥。全面支持中央匯金公司發揮好類「平準基金」作用，意味

著目前中國在穩市場的機制、資金、操作各方面都已就位，且日趨完備。



四是政策發力更加精準。整體來看，本次出台的金融政策，除了釋放流動性，還特別強調要

精準發力，比如支持科技、消費、養老、資本市場、房地產、小微企業和「三農」等關鍵領域，

政策導向非常明確。



玉淵譚天強調，三大金融機構集體發聲，是政策宣介，更是一次戰略姿態的展示。面對風雲

變幻的外部環境和內部經濟的結構調整，中國金融政策的工具箱不僅儲備充足，而且運用起來更

加靈活和精準。（ｓｌ）

