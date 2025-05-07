《大灣區》廣東：吸引港澳居民消費，完善消費品以舊換新參與流程

《經濟通通訊社７日專訊》廣東省人民政府辦公廳印發廣東省提振消費專項行動實施方案，

從八個方面提出三十一項措施。方案首要提出實施居民就業增收促進行動，並提出要實施居民保

障支持行動、服務消費提質惠民行動、大宗消費更新升級行動、消費品質提升行動、消費環境改

善提升行動、限制措施清理優化行動，同時要加強政策支持保障。



其中，方案強調要加力擴圍實施消費品以舊換新，並擴大消費品以舊換新主體參與範圍，完

善境外人士參與流程。方案並要求拓展汽車消費場景，爭取國家支持廣東省率先開展汽車流通消

費改革試點；支持有條件的地市適度放寬新能源車智能化和賽事用車改裝限制，大力爭取舉辦國

際汽車賽事，著力拓展汽車租賃、房車露營等汽車後市場消費，支持建設汽車博物館、主題公園

等。



＊大力發展新型消費，加快培育低空和郵輪遊艇消費＊



此外，要大力發展新型消費。加快ＡＩ大模型、虛擬現實、全息互聯網、數字孿生等新技術

應用賦能，打造一批數實融合場景。支持直播電商平台創新虛擬主播、３Ｄ直播間等帶貨模式。

大力推進「人工智能＋消費」，推動自動駕駛、智能穿戴、超高清視頻、腦機接口、增材制造等

新技術新產品開發與應用推廣。規範有序發展醫美消費，促進輕醫美、抗衰老等新興領域發展，

培育特色醫美品牌。



同時，要加快培育低空和郵輪遊艇消費。搶抓低空經濟發展機遇，圍繞物流配送、空中交通

、觀光體驗、科普教育等領域，支持在具備條件的地區開展低空消費應用場景示範。支持廣州南

沙國際郵輪母港建設郵輪母港消費設施及場景提升培育試點，打通從船上到岸上的消費場景。鼓

勵有條件的地市積極探索建設遊艇租賃試點，打造一批具有廣東特色的遊艇旅遊線路和體驗項目

。爭取國家支持實施粵港澳遊艇自由行，促進粵港澳遊艇互認互通。



＊持續提升通關便利，吸引港澳居民來粵消費＊



方案並提出積極促進入境消費。持續提升通關便利化和服務保障水平，吸引港澳居民來粵消

費。支持廣州、深圳、珠海、汕頭、江門、潮州等地市推出優質特色入境旅遊線路和服務。支持

廣州深化國際消費中心城市培育建設，支持深圳積極爭創國際消費中心城市。加快推進廣州、深

圳市內免稅店試點建設，在具備條件的口岸增設免稅店，在大型商圈、商業綜合體設立離境退稅

服務點。支持具備條件的民宿、公寓和國際青年旅舍接待外籍人員入住。



＊爭取簡化港澳醫師在粵執業手續，吸引更多外資來粵辦醫療＊



在擴大深化服務業對外開放方面，深入開展醫療領域擴大開放試點，有序推動符合條件的外

商獨資醫院在廣州、深圳落地。爭取簡化港澳醫師在粵執業手續，加強醫療領域制度銜接，吸引

更多外資來粵辦醫療。深化廣州服務業擴大開放綜合試點，支持深圳加快推進國家服務業擴大開

放新一輪試點建設。支持廣州、深圳爭創國家服務貿易創新發展示範區，聚焦居民消費升級需求

，推動醫療健康、文化娛樂等優質生活性服務進口。（ｓｌ）

