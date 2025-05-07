《中國要聞》廣東出台提振消費行動實施方案，首要促進就業增收

《經濟通通訊社７日專訊》廣東省人民政府辦公廳印發廣東省提振消費專項行動實施方案，

從八個方面提出三十一項措施。方案以「實施居民就業增收促進行動」作為第一大項，強調要推

動工資性收入合理平穩成長，拓展財產性收入管道，積極促進農民就業增收，加速加力清理拖欠

企業帳款。



＊吸收百萬畢業生就業創業，研究盤活利用農戶住房＊



當中具體措施包括：實施「百萬英才匯南粵」行動計劃，吸收１００萬大專院校畢業生來粵

就業創業。深入實施「粵菜師傅」「廣東技工」「南粵家政」三項工程，２０２５年培訓超７８

萬人次，促進技能人才就業增收。強化欠薪源頭治理，依法查處欠薪違法行為。



鼓勵上市公司推廣員工持股計劃。支持個人投資者投資交易所市場政府債券。推動櫃台債券

業務穩定擴大增量，拓寬居民債投資管道。豐富個人退休金理財產品。研究推動透過出租、入股

、合作等方式盤活利用農戶合法擁有的住房。



深入實施「百千萬工程」，強化聯農帶農富農制度保障。深入實施新型農業經營主體能力提

升行動，探索「社村」合作試辦。因地制宜發展庭院經濟、林下經濟、民宿經濟等家庭經營項目

。促進移工等重點族群彈性就業及返鄉創業，落實移工穩崗紓困政策。（ｓｌ）

