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AH股新聞

07/05/2025 15:55

【關稅戰】中國外交部：中美關稅會談是應美方請求舉行

　　《經濟通通訊社７日專訊》中美關稅談判見曙光，中國外交部今早宣布，國務院副總理何立
峰將於５月９日－１２日訪問瑞士，期間何立峰將作為中美經貿中方牽頭人，與美方牽頭人美國
財政部長貝森特舉行會談。
　
　　中國外交部發言人林劍今日下午在例行記者會上表示，美方近期不斷表示，希望同中方進行
談判。這次會談是應美方請求舉行的，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化。
　
　　林劍並重申，中方多次說過，對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互
惠的基礎上，任何形式的施壓、脅迫，對中國都是行不通的。中方將堅定維護自身的正當利益，
維護國際的公平正義。
　
　　中國商務部今早曾就這次會談指出，近期美方高層不斷就調整關稅措施放風，並通過多種渠
道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方對美方信息進行了認真評估，在
充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸

　
＊外交部：中國有強大抗壓能力和充足措施維護正當權益＊
　
　　另外，對於美方近日不斷渲染中方難以承受加徵高額關稅帶來的壓力，林劍回應稱，任何的
外部衝擊都改變不了中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大的基本面，也改變不了中國高質
量發展扎實推進的穩固態勢。中國有強大的抗壓能力和充足的措施手段維護自身的正當權益，也
願同國際社會團結協調，共同抵制單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑，維護多邊貿易體制，捍
衛國際公平正義。（ｓｌ）

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