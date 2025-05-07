【關稅戰】中國外交部：中美關稅會談是應美方請求舉行

《經濟通通訊社７日專訊》中美關稅談判見曙光，中國外交部今早宣布，國務院副總理何立

峰將於５月９日－１２日訪問瑞士，期間何立峰將作為中美經貿中方牽頭人，與美方牽頭人美國

財政部長貝森特舉行會談。



中國外交部發言人林劍今日下午在例行記者會上表示，美方近期不斷表示，希望同中方進行

談判。這次會談是應美方請求舉行的，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化。



林劍並重申，中方多次說過，對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互

惠的基礎上，任何形式的施壓、脅迫，對中國都是行不通的。中方將堅定維護自身的正當利益，

維護國際的公平正義。



中國商務部今早曾就這次會談指出，近期美方高層不斷就調整關稅措施放風，並通過多種渠

道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。中方對美方信息進行了認真評估，在

充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸

。



＊外交部：中國有強大抗壓能力和充足措施維護正當權益＊



另外，對於美方近日不斷渲染中方難以承受加徵高額關稅帶來的壓力，林劍回應稱，任何的

外部衝擊都改變不了中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大的基本面，也改變不了中國高質

量發展扎實推進的穩固態勢。中國有強大的抗壓能力和充足的措施手段維護自身的正當權益，也

願同國際社會團結協調，共同抵制單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑，維護多邊貿易體制，捍

衛國際公平正義。（ｓｌ）

