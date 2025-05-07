【ＡＩ】世界人形機器人運動會８月北京舉行，設競技賽、表演賽等

《經濟通通訊社７日專訊》據央視新聞報道，由中央廣播電視總台、北京市人民政府、世界

機器人合作組織、亞太機器人世界盃國際理事會聯合主辦，中央廣播電視總台北京總站參與聯合

承辦的２０２５世界人形機器人運動會，將於今年８月１５日至１７日在國家體育場（鳥巢）和

國家速滑館（冰絲帶）舉辦。



本屆人形機器人運動會比賽項目總體設計為主體賽事＋外圍賽事。主體賽事包括競技賽、表

演賽和場景賽，共１９個項目，展示機器人應用技術的多樣性、創新性與實用性。



＊機器人比賽項目包括田徑、體操、足球＊



其中，競技賽參照人類傳統體育項目，設置了１１個小項。其中田徑７項（包括１００米、

４００米、１５００米、４ｘ１００米接力、１００米障礙賽、立定跳遠、原地跳高），以及自

由體操和２Ｖ２、３Ｖ３、５Ｖ５足球賽。重點考驗人形機器人的運動能力、協調性與團隊協作

能力。



表演賽設置了單機舞蹈、群體舞蹈２個項目。通過藝術編排、音樂配合與動作創新，展示人

形機器人全身實時協同控制和群體協同能力。



＊場景賽包括工廠搬運、藥品分揀、酒店迎賓清潔等＊



場景賽聚焦人形機器人實際應用場景，設置了工業場景、醫院場景和酒店場景，共６個項目

。其中工業場景包括工廠物料搬運與整理，醫院場景包括藥品分揀與分裝，酒店場景包括迎賓與

清潔服務。通過這些應用場景，展示機器人的實用技能和智能化水平。



至於外圍賽事，共３個項目，包括非人形機器人參與的羽毛球、籃球和乒乓球，側重表演及

與觀眾互動。（ｓｌ）

