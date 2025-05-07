《汽車新勢力》文遠知行據報將獲Ｕｂｅｒ追加１億美元股權投資

《經濟通通訊社７日專訊》據《財聯社》引述知情人士報道，Ｕｂｅｒ承諾在現有投資基礎

上，向文遠知行追加１億美元股權投資。知情人士透露，該筆投資將於未來數月內完成交割。報

道指，這是Ｕｂｅｒ迄今為止在自動駕駛領域的最大筆投資。



總部位於廣州的文遠知行去年１０月正式在美國納斯達克證券交易所掛牌上市，成為全球通

用自動駕駛公司第一股，也是全球Ｒｏｂｏｔａｘｉ第一股。據文遠知行網站介紹，文遠知行和

Ｕｂｅｒ於２０２４年９月簽訂戰略合作，同年１２月雙方在阿布扎比成功落地

Ｒｏｂｏｔａｘｉ公開運營服務，車隊規模於２０２５年年中將達到５０台；今年４月雙方又快

速將合作拓展至迪拜。



＊文遠知行與Ｕｂｅｒ在全球增１５城新增Ｒｏｂｏｔａｘｉ服務＊



文遠知行與Ｕｂｅｒ昨日（６日）共同宣布擴大戰略合作，自動駕駛Ｒｏｂｏｔａｘｉ服務

將覆蓋全球１５座新增城市，包含歐洲、中東等區域的國際市場。在這次擴大的戰略合作中，雙

方承諾每年在中美以外市場新增多座合作城市，規模化部署自動駕駛Ｒｏｂｏｔａｘｉ車隊。屆

時用戶可通過Ｕｂｅｒ應用程式呼叫文遠知行的Ｒｏｂｏｔａｘｉ服務，Ｕｂｅｒ將負責車隊運

營管理。（ｓｌ）

