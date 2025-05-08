《政政經經－石鏡泉》兩則利好Ａ股消息

《政政經經》近日有兩則利好Ａ股消息，具體影響仍待看。



（１）中美有得傾



（２）人行降息



「金融界」報道，昨天（５月７日），外交部發布消息，何立峰副總理將於５月９日至１２

日訪問瑞士，期間與美方舉行會談。外交部發言人林劍表示，美方近期不斷表示，希望同中方進

行談判。這次會談是應美方請求舉行的，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化。同

時我們也多次說過，中方對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎

上，任何形式的施壓、脅逼，對中國都是行不通的。中方將堅定維護自身的正當利益，維護國際

的公平正義。



有怎利好？要待１２日傾完先，投資者對此不宜太快樂觀，這個傾，應是拉扯的傾。



「時代財經」梁爭譽謂，５月７日，國新辦舉行新聞發布會，中國人民銀行、國家金融監管

總局、證監會三部門負責人介紹「一籃子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況，央行行長潘功

勝宣布１０項貨幣政策措施，並提出降準降息。



降準方面，一是降低存款準備金率０﹒５個百分點，預計將向市場提供長期流動性約１萬億

元；二是完善存款準備金制度，階段性將汽車金融公司、金融租賃公司的存款準備金率，從目前

的５％調降至０％。



調降利率方面的舉措主要包括下調政策利率０﹒１個百分點，即公開市場７天期逆回購操作

利率從目前的１﹒５％調降至１﹒４％，預計將帶動貸款市場報價利率（ＬＰＲ）同步下行約

０﹒１個百分點；降低個人住房公積金貸款利率０﹒２５個百分點。



５月７日收盤，Ａ股三大指數集體上漲，上證指數漲０﹒８％，深證成指漲０﹒２％，創業

板指漲０﹒５％，滬深兩市總成交額約１４６８１億元，較前一個交易日增長９﹒９％。５月７

日港股收盤，恒生指數漲０﹒１％，華潤置地（０１１０９）、越秀地產（００１２３）、融創

中國（０１９１８）等多隻內房股上漲，但龍湖集團（００９６０）無升跌，中國海外

（００６８８）跌１﹒２％。



去年９２４行情會否再現？好友如是盼，但仍待看多兩天，反正９２４行情再現會是連升十

多天。俗語謂契弟走得摩，無鼻哥，今時慢一拍好過先行。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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