《神州頭條》財經報章頭版摘要：１０＋８＋３！一攬子政策穩市場

《經濟通通訊社８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平在俄羅斯媒體發表署名文章

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５月７日，在赴莫斯科對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利８０周年慶典之

際，國家主席習近平在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑑．共創未來》的署名文章。文章稱，中

華人民共和國今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利８０周年，

也是聯合國成立８０周年。在這「梨花開遍了天涯」的季節，我即將對俄羅斯進行國事訪問，並

出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利８０周年慶典，同英雄的俄羅斯人民一道重溫歷史、緬懷先烈。



人民銀行推出十項貨幣政策措施

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人行行長潘功勝５月７日在國新辦新聞發布會上表示，人民銀行將加大宏觀調控強度，推出一攬

子貨幣政策措施，主要有三大類共十項措施。潘功勝介紹，一是數量型政策，通過降準等措施，

加大中長期流動性供給，保持市場流動性充裕；二是價格型政策，下調政策利率，降低結構性貨

幣政策工具利率，同時調降公積金貸款利率；三是結構型政策，完善現有結構性貨幣政策工具，

並創設新的政策工具，支持科技創新、擴大消費、普惠金融等領域。



金監總局三箭齊發加力支持穩股市

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金監總局局長李雲澤５月７日在國新辦新聞發布會上表示，近期，金監總局將推出八項增量政策

。李雲澤表示，將加快完善與房地產發展新模式相適配的系列融資制度，推出具體措施繼續支持

穩定和活躍資本市場。





《上海證券報》



習近平在俄羅斯媒體發表署名文章

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５月７日，在赴莫斯科對俄羅斯進行國事訪問並出席紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利８０周年慶典之

際，國家主席習近平在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑑．共創未來》的署名文章。



１０＋８＋３！金融部門出台一攬子政策穩市場穩預期

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降準降息、出台與房地產發展相適配的融資制度、大力推動中長期資金入市……在全球經濟充滿

不確定性、國際金融市場動蕩、國內經濟回升向好基礎仍需穩固的關鍵時點，金融管理部門推出

一攬子金融政策，呵護宏觀經濟運行，維護金融市場穩定。其中，人行推出三大類共十項的一攬

子貨幣政策措施，金監總局將推出八項增量政策，中證監從三方面入手持續穩定和活躍資本市場

。



中證監：將發布多項政策穩股市

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中證監主席吳清５月７日在國新辦新聞發布會上透露，中證監將發布多項穩市政策，包括近期將

出台深化科創板、創業板改革政策措施，抓緊發布新修訂的《上市公司重大資產重組管理辦法》

和相關監管指引，抓緊印發和落實《推動公募基金高質量發展行動方案》等。





《證券時報》



金融政策打出組合拳，釋放穩市場穩預期強烈訊號

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人行、金監總局和中證監每次聯合發聲，市場都要豎起耳朵仔細聽。５月７日，三個部門的「一

把手」同時亮相國新辦新聞發布會，宣布了「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」的改革舉措，

從貨幣政策持續加碼、金融制度精准指向重點領域、推動中長期資金入市等方面穩定市場，釋放

出穩市場穩預期的強烈訊號。



用好用足增量金融政策，切實穩定發展預期

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繼去年９月２４日之後，三大金融管理部門昨日再度同台，介紹正在或即將出台的一攬子增量金

融政策。當前，外部衝擊影響加大，穩固經濟持續回升向好基礎「關鍵在我」。中央政治局會議

已部署要求各方充分備足預案，本次三大金融管理部門集中「官宣」的金融政策包即是對前期安

排的細化落實。



公募基金迎重要改革，強化與投資者利益綁定

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５月７日，中證監發布《推動公募基金高質量發展行動方案》，通過全面深化改革，強化公募基

金行業與投資者的利益綁定，增強公募基金投資行為的穩定性，提升公募基金服務投資者的能力

，發展壯大權益類公募基金，進而更好發揮行業功能。《行動方案》既涉及公募基金行業機構內

部產品設計、投資運作、市場推廣等方面制度機制的改革調整，也涉及行政監管、行業自律等方

面制度機制的優化完善。（ｅｗ）

