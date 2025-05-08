《鍾之日記》汽車股向上，港股六連升

《鍾之日記》５月８日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美聯儲局連續第三次會議維持利率不變，會後聲明強調通脹和失業風險加劇。美股三大指數

收市微升，中美兩國同意周六（１０日）起展開貿易談判，但花旗認為兩國通過談判全面化解關

稅戰的可能性不大，會談後關稅仍會維持較高水平。恒指今早低開百點，隨後止跌回升，吉利

（００１７５）私有化極氪，帶領汽車股向上，恒指全日收報２２７７５，升８４點或０﹒４％

，主板成交近１８５９億元。



＊滬指三連升，４月進出口數據快公布＊



中美即將開啟貿易談判，美國總統特朗普卻放出不會為談判而先降關稅的言論，市場料談判

道阻且長。滬深股市今早低開，隨後在軍工、腦機接口股強勢帶領下翻紅，滬綜指全日收升

０﹒２８％，報３３５２點，實現三連漲；深成指也升０﹒９３％，創業板指漲１﹒６５％。兩

市成交近１﹒３萬億元人民幣，較上個交易日縮量１２％。



中美再次各說各話。特朗普暗示周末經貿高層會談由中國發起，中國官方則重申次會談是應

美方請求舉行的，並強調中方絕不會接受美方說一套、做一套，更不會犧牲原則立場、犧牲國際

公平正義去尋求達成任何協議。



值得留意的是，內地明天（９日）將公布４月貿易數據。《路透》綜合逾３０家機構預估中

值顯示，美國對等關稅落地對外貿的衝擊開始顯現，中國４月以美元計價出口同比增幅料大幅回

落至１﹒９％；進口同比降幅料進一步擴大至５﹒９％；當月貿易順差預計為８９０億美元。



＊吉利擬私有化極氪，市場看好股價彈＊



吉利汽車（００１７５）提出私有化於美國上市的旗下電動車廠－－極氪，並自紐約證券交

易所下市。此舉將使極氪可能成為中美關稅戰下，首家主動從美股退市的中國企業。



吉利分拆極氪在美國上市僅一年，便擬折讓近１４％將其私有化，極氪美股隔晚大升１１％

，市場認為此舉有助降低集團經營槓桿，提升業務協同效應及成本競爭力，吉利汽車今日亦收漲

４﹒４％，報１７﹒５２元。



吉利集團表示，由於極氪為針對「高端豪華市場」的「全球豪華電動汽車科技品牌」，對吉

利集團而言，全資控股極氪具有重大戰略意義。集團董事長李書福指，面對激烈的市場競爭和日

益複雜的經濟環境，回歸一個吉利，是整合技術優勢，提高創新能力、盈利能力，持續創造長期

價值；但他強調，吉利仍將保持與美國和國際資本市場的密切溝通與合作。



中金發表報告稱，對吉利將極氪私有化將避免重複投入，減少因價格重疊帶來的內部品牌定

位及資源配置的質疑，形象將更為強化，更清晰的管理組織架構，能進一步取信於資本市場。目

前吉利汽車持有極氪約６５﹒７％，按照每股２﹒５６６美元計算，需支付對價約為２２﹒４億

美元，但以其現金及等價物逾４００億元人民幣，帶來的資金壓力仍為可控範圍，維持「跑贏行

業」評級，目標價２１﹒０６元。



＊美擬撤芯片分級出口限制，中芯跌逾２％＊



美國特朗普政府計劃推倒拜登政府制定、針對先進人工智能（ＡＩ）芯片出口限制，改以另

一套規則取代，或使英偉達等半導體公司獲得喘息之機。



美國商務部發言人表示，拜登政府擬定的「ＡＩ擴散」規則本將於５月１５日生效，總統特

朗普計劃放寬及修改這項規則，以促進創新並確保美國在ＡＩ領域的領導地位。發言人稱，拜登

的芯片出口規則過於複雜、官僚主義，現任政府將用一個簡單得多的規則來取代它。



拜登在卸任美國總統前一周，提出先進ＡＩ芯片的出口限制規則，將全球多個國家及地區分

成三個級別實行管制，第一級包括澳洲、加拿大等１８個美國盟友，可以不受限制獲得芯片；第

二級約１２０個國家，則受到數量限制；至於第三級的國家，例如中國及俄羅斯，就被禁止購買

芯片。



《路透》引述消息人士稱，新措施不再將國家分級，將以政府間的協議取代。而《彭博》報

道指，新規則將加強管控海外芯片流通，會繼續嚴格限制芯片出口到泰國及馬來西亞等，被指向

中國轉移產品的國家。



業務飽受困擾的英偉達周三（７日）股價急升，相反地，內地芯片製造商股價應聲下調，中

芯國際（００９８１）收跌２﹒３％，上海復旦（０１３８５）跌２﹒４％，貝克微

（０２１４９）挫２﹒５％，晶門半導體（０２８７８）無升跌，華虹半導體（０１３４７）微

升０﹒１４％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

