《Ａ股焦點》茅台升０﹒５％，４月累回購９３萬股涉１４億元

《經濟通通訊社８日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）昨晚（７日）公告，２０２５年

４月，公司累計回購股份９３﹒４８萬股，佔公司總股本的比例為０﹒０７４４％，購買的最高

價為１５７５元（人民幣．下同）╱股、最低價為１４６８﹒０１元╱股，支付的金額為

１４﹒４億元。



截至２０２５年４月底，公司已累計回購股份２０１﹒７５萬股，佔公司總股本的比例為

０﹒１６％，購買的最高價為１５８４﹒０６元╱股、最低價為１４１７﹒０１元╱股，已支付

的總金額為３０﹒３９億元（不含交易費用）。



貴州茅台今早低開高走，現升０﹒５２％，報１５６３﹒０３元。



＊９０後男星張藝興任茅台文旅代言人＊



貴州茅台昨日傍晚在微博宣布，內地「９０後」男星張藝興正式成為茅台文旅代言人，稱「

傳統與潮流相遇，醇香邂逅舞台光芒。鎖定貴州貴陽，２０２５年５月１７日－１８日代言人張

藝興將帶您揭曉初夏音樂盛事」。



近日多名微博「大Ｖ」透露張藝興成為茅台首位代言人。輿論半信半疑，有分析認為這可能

是茅台布局年輕化市場、拓展新生代消費者的戰略之一，也有酒業評論人引述貴州茅台高層稱，

茅台不可能聘請形象代言人。還有聲音質疑，茅台本身的市場認同度根本不需要借助明星效應，

而且其高端品牌格調、商務消費場景與張藝興粉絲群體並不相符。（ｊｑ）

