  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

08/05/2025 10:05

《Ａ股焦點》茅台升０﹒５％，４月累回購９３萬股涉１４億元

　　《經濟通通訊社８日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）昨晚（７日）公告，２０２５年
４月，公司累計回購股份９３﹒４８萬股，佔公司總股本的比例為０﹒０７４４％，購買的最高
價為１５７５元（人民幣．下同）╱股、最低價為１４６８﹒０１元╱股，支付的金額為
１４﹒４億元。
　
　　截至２０２５年４月底，公司已累計回購股份２０１﹒７５萬股，佔公司總股本的比例為
０﹒１６％，購買的最高價為１５８４﹒０６元╱股、最低價為１４１７﹒０１元╱股，已支付
的總金額為３０﹒３９億元（不含交易費用）。
　
　　貴州茅台今早低開高走，現升０﹒５２％，報１５６３﹒０３元。
　
＊９０後男星張藝興任茅台文旅代言人＊
　
　　貴州茅台昨日傍晚在微博宣布，內地「９０後」男星張藝興正式成為茅台文旅代言人，稱「
傳統與潮流相遇，醇香邂逅舞台光芒。鎖定貴州貴陽，２０２５年５月１７日－１８日代言人張
藝興將帶您揭曉初夏音樂盛事」。
　
　　近日多名微博「大Ｖ」透露張藝興成為茅台首位代言人。輿論半信半疑，有分析認為這可能
是茅台布局年輕化市場、拓展新生代消費者的戰略之一，也有酒業評論人引述貴州茅台高層稱，
茅台不可能聘請形象代言人。還有聲音質疑，茅台本身的市場認同度根本不需要借助明星效應，
而且其高端品牌格調、商務消費場景與張藝興粉絲群體並不相符。（ｊｑ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

蔡金強專訪 | 三大因素加持港股「堅」，最重要5隻股票是……...

07/05/2025 17:56

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，集友銀行增低門檻1個月定存，信銀...

04/05/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處