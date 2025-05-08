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AH股新聞

08/05/2025 10:26

【關稅戰】德國商會：８６％在華德企受貿易戰影響，汽車業尤甚

　　《經濟通通訊社８日專訊》德國商會７日發布針對中美貿易戰對在華德國企業影響的調查報
告顯示，８６％的在華德企受到了關稅貿易戰的影響，其中機械行業、汽車行業受影響的企業比
例分別高達８６％、９３％。
　
　　據《財新網》報道，整體來看，在華德國企業認為受到美國貿易戰政策的影響比來自中國的
要大。據報告，７５％的受訪企業表示受到美國對華貿易政策的影響，而表示受到中國對美貿易
政策影響的受訪企業佔比為５７％。
　
　　具體到不同政策，７６％的受訪企業表示受到來自美國的關稅政策影響，４３％的受訪企業
表示受到美國出口管制政策的影響。與之相較，６３％的受訪企業表示受到來自中國的關稅政策
影響，３５％的受訪企業表示受到中國出口管制政策影響。
　
　　對於在華德企如何應對中美貿易戰，４８％的受訪企業表示還沒有具體計劃；３８％的受訪
企業則表示將會加快在中國的本地化進程；２５％的受訪企業計劃選擇美國以外的替代採購市場
；１６％的受訪企業計劃將中國供應鏈轉移至其他市場；１４％的受訪企業計劃選擇美國以外的
銷售市場。
　
＊５６％受訪企業認為中國經濟會惡化＊
　
　　多數受訪企業認為，中美貿易戰將對中國經濟造成負面影響。據報告，２０２５年４月，對
於中國未來六個月的經濟發展預期，５６％的受訪企業認為會惡化，遠高於２０２４年５月調查
時１６％的佔比；５０％的受訪企業表示將在未來兩年內擴大在華投資，較去年９月下降２個百
分點；同期，１８％的受訪企業表示將縮減在華投資，較去年９月提高４個百分點。（ｃｔ）

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