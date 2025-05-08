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AH股新聞

08/05/2025 14:24

【關稅戰】瑞銀：關稅衝擊及通縮壓力持續，中國下半年料再降息

　　《經濟通通訊社８日專訊》瑞銀首席中國經濟學家汪濤發表報告表示，鑒於中國經濟面臨前
所未有的關稅衝擊且國內通縮壓力持續，仍預計２０２５年內人行或將政策利率再下調２０－
３０個基點。此外，廣義財政支持（增廣財政赤字率）有必要在兩會政策支持的基礎上再擴張
１﹒５－２個百分點（佔ＧＤＰ比重），可以通過新發行特別國債、設立再貸款工具和╱或政策
性銀行金融工具來提供資金支持。新的財政刺激政策或不會立即推出，政府可能需要評估關稅衝
擊的影響，在未來２－３個月加速落實已在財政預算計劃中的公共支出，或在二季度末或三季度
初再推出新的額外財政刺激。
　
＊中美達成實質性貿易協議充滿挑戰且需較長時間＊
　
　　５月７日，中國金融監管部門聯合召開了新聞發布會，宣布了一系列具體的增量政策，以應
對前所未有的關稅衝擊，穩定經濟增長並提振市場情緒。考慮到前所未有的關稅衝擊，在本次發
布會上提出一系列支持外貿企業的舉措，包括：１）要求銀行為外貿企業提供信貸支持，對受關
稅影響較大的主體實行「一企一策」提供精準服務；２）優化出口和跨境電商信用保險監管政策
；３）強化外貿企業出口轉內銷的融資保障。此外，金融監管部門還表示將進一步推動金融高水
平開放，進一步豐富產品供給，不斷深化市場開放。
　
　　瑞銀認為，在外部不確定性高企的情況下，７日公布的政策措施釋放了明確的穩增長和穩信
心的政策信號。本周末中美可能開始進行貿易對話和磋商，雖然短期內中美貿易衝突可能略有緩
和，但雙方達成實質性貿易協議依然充滿挑戰且需較長時間。（ｃｔ）

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