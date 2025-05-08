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AH股新聞

08/05/2025 08:51

【關稅戰】花旗料中美會談後關稅仍會維持較高水平

　　《經濟通通訊社８日專訊》中美兩國同意周末在瑞士展開貿易談判，花旗分析員團隊認為，
兩國間遠超１００％的關稅對雙方而言是「雙輸」局面，因此緩解貿易緊張局勢成為共同訴求，
不過通過談判全面化解關稅戰的可能性不大。
　
＊芬太尼關稅及報復性關稅有機下降＊
　
　　花旗認為，兩國通過會談完全解除關稅戰的機會不高，與芬太尼相關的２０％關稅以及
９１％的加碼關稅（ｅｓｃａｌａｔｏｒｙ　ｔａｒｉｆｆｓ）有望成為談判突破口，未來六個
月內撤銷此類關稅的可能性較大；而涉及３４％對等關稅的談判將更為艱難且曠日持久。
　
　　花旗因此預期，中美兩國未來６個月至１２個月向對方商品徵收的關稅仍會處於高水平，但
部分敏感商品可獲豁免，使雙邊貿易活動回復至一定水平。
　
　　中國副總理何立峰將於５月９日至１２日訪問瑞士，訪瑞期間何立峰作為中美經貿中方牽頭
人，將與美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。《路透》引述消息人士報道，預計雙方將討論降
低大範圍關稅，還將討論取消特定產品的關稅、美國的小額豁免政策和美國出口管制清單問題。
（ｒｙ）

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