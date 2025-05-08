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AH股新聞

08/05/2025 09:07

【關稅戰】特朗普暗示中美貿易談判由中國發起，不會降關稅換談判

　　《經濟通通訊社８日專訊》據《路透》報道，美國總統特朗普周三（７日）暗示，即將舉行
的中美兩國高層貿易對話是由中國發起的，並稱他不願意削減美國對中國商品的關稅以換取北京
坐到談判桌前。
　
　　美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾，將於周六（１０日）在瑞士與中國副總理何立峰會
晤，這標誌著兩國朝貿易談判邁出了第一步。中國商務部此前表示，是美方釋放了進行談判的意
願。中國外交部在７日的例行記者會上強調，這次會談是應美方請求舉行的，中方堅決反對美國
濫施關稅這一立場沒有任何變化。
　
　　貝森特表示，他和格里爾將於周六和周日與何立峰會面，討論經濟和貿易問題，相信這次會
晤將是為了緩和局勢，而不是為了達成重大貿易協議。至於特朗普另一名貿易軍師、白宮高級貿
易顧問納瓦羅，據稱不會參加會談。
　
＊官媒：若美方搞脅迫訛詐，中方絕不犧牲原則立場＊
　
　　今日，官媒《人民日報》刊發文章稱，中美經貿高層會談是應美方請求舉行的。中方的立場
是一貫的，無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心不會改變。
　
　　該篇署名鐘聲的文章表示，在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎
上，中方決定同意與美方進行接觸，體現了中方負責任態度。文章強調，中美經貿關係的健康發
展需要雙方相向而行。中國人民崇尚「以和為貴」「講信修睦」，但「和」絕不是無原則的退讓
，「信」更不是對背信棄義的縱容。中方始終認為，任何對話談判必須在相互尊重、平等協商、
互惠互利的前提下開展。如果美方說一套、做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫訛詐，中
方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。（ｒｙ）

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