《中國房產》中國傳考慮全國範圍內推廣商品房現房銷售制度

《經濟通通訊社８日專訊》據《彭博》消息，中國據悉正考慮在全國範圍內推廣商品房現房

銷售制度，以重塑購房者對樓市的信心。



知情人士稱，新做法將針對新建商品房，地方政府保有「因城施策」的空間。現房銷售制度

將改變此前以預售制為主的商品房銷售方式，成為房地產發展的新模式。但方案尚未最終確定，

仍有變數。



＊現房銷售制公布前拿地項目不受影響＊



知情人士又說，根據討論中的方案，現房銷售制將按照開發商拿地的時間進行「新老劃斷」

，即開發商在政策正式公布之後取得的用地將適用現房銷售規則，此前的項目不受影響。保障性

住房不包括在內。住建部未回覆彭博置評請求。



報道指，中國政府正致力於穩定不斷下行的房地產市場，以免其持續拖累經濟復甦。雖然樓

市開始出現企穩的早期跡象，但購房者仍擔心開發商按時完工的能力。克而瑞地產研究最新數據

顯示，百強房企４月銷售依然疲軟，這意味著當局需要加大政策支持力度。



最近的中共中央政治局會議指出，要加快構建房地產發展新模式，金監總局局長李雲澤亦在

本周的發布會上明確提出將加快完善與房地產發展新模式相適配的系列融資制度。（ｒｙ）

